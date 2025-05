Capcom continue de faire revivre ses classiques sur Nintendo Switch, et cette fois, c’est Onimusha 2: Samurai’s Destiny qui revient sur le devant de la scène. Disponible dès maintenant au prix de 30 €, cette version remasterisée s’accompagne d’un trailer d’éloges destiné à convaincre les indécis (il y a même notre test mis en avant). Les joueurs peuvent également opter pour le pack Onimusha 1+2 à 38,99 €, idéal pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la série dans son intégralité.

Sorti à l’origine sur PlayStation 2, Onimusha 2 conserve son ambiance sombre et son esthétique inspirée du Japon féodal, tout en profitant de graphismes en haute définition et de contrôles modernisés. Le système de contre-attaque Issen, véritable marque de fabrique de la licence, fait son retour pour des duels intenses et stylisés à l’arme blanche. Le joueur incarne Jubei Yagyu, un samouraï déterminé à faire face à l’invasion démoniaque, soutenu par plusieurs alliés rencontrés tout au long de son périple.

En plus de cette remise au goût du jour, de nombreux ajouts viennent enrichir l’expérience. Un nouveau mode Galerie permet d’explorer plus de 100 illustrations réalisées par le designer des personnages, Keita Amemiya. Une sélection musicale numérique, comprenant les 43 morceaux de la bande originale d’époque, est également incluse. Le défi est au rendez-vous avec l’introduction du mode Hell, tandis que les mini-jeux The Man in Black, Team Oni et Puzzle Phantom Realm sont disponibles dès le début du jeu.

L’accessibilité a également été revue avec un système de sauvegarde automatique, une commutation d’armes facilitée, et la possibilité de débloquer une tenue spéciale pour Jubei si vous disposez d’une sauvegarde de Onimusha: Warlords. Cette tenue alternative modifie uniquement l’apparence du personnage, tout en conservant les statistiques de l’équipement sélectionné.

Pour accompagner ce lancement, Capcom a publié un message vidéo de Motohide Eshiro, directeur de la version originale comme de ce remaster. Dans cette intervention, il revient sur l’importance historique d’Onimusha 2 et la volonté de l’équipe de préserver son âme tout en l’adaptant aux attentes des joueurs modernes.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny s’impose ainsi comme un remaster respectueux et complet, entre fidélité artistique, nouveautés bienvenues et plaisir de jeu rehaussé. Une belle occasion de replonger dans une épopée surnaturelle légendaire, désormais à portée de main sur Nintendo Switch.