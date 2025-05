Disponible sur Nintendo Switch à partir du 6 juin 2025, 1f y0u’re a gh0st ca11 me here! est une aventure visuelle atypique développée par le studio indépendant japonais Furoshiki Lab et éditée par Kemco. Sorti initialement en 2021 au Japon, ce jeu propose une expérience singulière : se glisser dans la peau d’un employé de call center chargé d’orienter les fantômes errants vers l’au-delà. Un concept original, à mi-chemin entre la satire sociale et l’exercice d’écoute multitâche, le tout habillé d’un style visuel charmant et d’un gameplay inédit.

Une expérience spectrale inédite au standard de l’au-delà

Furoshiki Lab est un petit studio indépendant japonais dont la philosophie créative consiste à proposer des expériences narratives décalées, souvent portées par des mécaniques de jeu expérimentales. 1f y0u’re a gh0st ca11 me here! est leur titre le plus connu, ayant gagné une certaine reconnaissance sur PC pour son originalité et son style attachant. Sa sortie sur Switch marque une belle opportunité pour les joueurs occidentaux de découvrir leur travail.

Dans ce visual novel, le joueur incarne Vanitas, un nouvel employé dans un centre d’appels de l’au-delà. Sa mission : répondre aux appels désespérés de fantômes perdus, menacés d’exorcisme ou tout simplement déboussolés. Chaque appel est un cri de détresse, et il faut savoir faire preuve d’attention, de rapidité et de discernement pour connecter chaque âme à la bonne destination dans le réseau spectral.

Le jeu dépeint un univers original, où l’Au-delà est géré comme une bureaucratie moderne. Préjugés envers la technologie, manque de personnel, difficulté d’adaptation à un monde qui change… Ces thèmes sont subtilement abordés au fil du récit, offrant une critique douce-amère des défis contemporains.

L’élément le plus marquant de 1f y0u’re a gh0st ca11 me here! réside dans ses séquences de gameplay actives : plusieurs bulles de dialogue apparaissent simultanément à l’écran, chacune représentant un appel différent. Le joueur doit lire plusieurs conversations en même temps, repérer les mots-clés, et sélectionner la bonne réponse pour chaque appel — le tout dans un temps limité.

Plus la partie avance, plus le nombre d’appels simultanés augmente, créant une tension croissante. Ce système rappelle par moments un Papers, Please en mode frénétique, où l’analyse rapide et la prise de décision sont reines. La difficulté peut être frustrante pour les novices, mais avec de la pratique, l’expérience devient gratifiante.

Un mode bonus intitulé « The HundredCallRun » est également disponible pour les joueurs en quête de challenge : il propose d’enchaîner tous les appels du jeu en une seule session, testant vos limites en termes de concentration et de mémoire.

Une histoire courte mais attachante

L’intrigue principale se déroule sur six jours, et les performances du joueur influencent l’une des quatre fins possibles. Si la trame globale reste relativement légère, elle est ponctuée de moments touchants, grâce à des personnages secondaires bien écrits et des situations aussi étranges qu’émouvantes. Les interactions entre Vanitas et ses collègues donnent lieu à des échanges drôles, parfois critiques, toujours pertinents.

Le jeu est fluide et simple à prendre en main, avec une interface claire. On regrettera cependant l’absence d’options de redémarrage instantané pendant les phases d’appels : faire une erreur oblige à terminer tout le segment avant de recommencer, ce qui peut ralentir les tentatives de perfectionnement.

L’option de lecture automatique est présente pour les phases purement narratives, mais elle ne compense pas entièrement l’impression de longueur lors des relectures pour découvrir tous les embranchements.

Visuellement, 1f y0u’re a gh0st ca11 me here! se distingue par un style graphique mignon et expressif, avec des designs de personnages très soignés. Les esprits comme les collègues de Vanitas sont tous immédiatement reconnaissables et attachants. Le style visuel joue un grand rôle dans l’immersion et la légèreté du ton malgré les sujets abordés.

Une ambiance sonore minimaliste

Le point faible le plus cité par les joueurs reste la bande-son, qui se compose essentiellement d’un seul morceau principal en boucle. Si ce dernier colle bien à l’ambiance surnaturelle et dynamique du jeu, une plus grande variété aurait été appréciée. Le manque de diversité musicale peut devenir lassant lors de longues sessions.

Avec une campagne principale qui peut se boucler en 5 à 8 heures, 1f y0u’re a gh0st ca11 me here! reste un jeu relativement court. Cependant, sa rejouabilité est excellente : les différentes fins, les classements de performance et le mode HundredCallRun encouragent plusieurs parties. Le prix de vente (8 dollars à sa sortie) est jugé très honnête compte tenu du contenu.

La traduction anglaise est très bien réalisée, avec un soin particulier apporté à la restitution des jeux de mots et des tics de langage, comme celui de l’un des personnages qui ponctue ses phrases avec « death », jeu de mots sur le japonais « デス (desu) ». Cela contribue fortement à rendre le jeu accessible et plaisant pour un public non-japonais.