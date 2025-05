Sorti initialement en 2013 sur mobiles, Covenant of Solitude revient sur Nintendo Switch le 6 juin 2025. Ce RPG japonais, développé par Magitec et édité par Kemco, propose une aventure classique aux mécaniques de jeu profondes. Avec son système de recrutement de monstres et de classes hybrides, il offre une expérience stratégique pour les amateurs du genre.

Magitec, connu pour des titres comme Grinsia, collabore avec Kemco, éditeur prolifique de JRPGs sur mobiles. Cette association vise à offrir des expériences RPG accessibles, rappelant l’ère 16-bit, tout en intégrant des mécaniques modernes.

Le jeu suit Fort, un jeune garçon possédant le sang des génies, capables de contrôler des monstres. Rejeté par son village, sa vie bascule lorsque l’Empire attaque, réveillant ses pouvoirs. Fort doit alors choisir entre protéger ceux qu’il aime où céder à la vengeance. L’intrigue explore des thèmes de discrimination, de pouvoir et de choix moraux, avec des retournements de situation surepenant. Le système de jeu repose sur le recrutement de monstres issus de quatre tribus : Dragons, Fées, Bêtes et Vampires. Chaque monstre peut adopter différentes classes, permettant des combinaisons variées. Le système de changement de classe conserve les compétences acquises, offrant des possibilités de personnalisation étendues. Les combats au tour par tour se déroulent en vue latérale, avec une importance stratégique sur la composition de l’équipe.

La musique, bien que simple, accompagne efficacement l’aventure, renforçant l’atmosphère nostalgique du jeu. Les effets sonores sont discrets mais appropriés, contribuant à l’immersion sans être envahissants. Comptez environ 20 heures pour terminer l’histoire principale, avec des heures supplémentaires pour explorer les contenus annexes. La rejouabilité est renforcée par les multiples combinaisons de classes et de monstres, offrant des expériences variées à chaque partie.

Visuellement, le jeu adopte un style pixel-art veillot et coloré, rappelant les classiques de l’ère 16-bit. Les environnements, bien que parfois répétitifs, sont détaillés et cohérents avec l’univers du jeu. Les animations, simples mais efficaces, soutiennent l’action sans surcharge visuelle. Covenant of Solitude s’inspire clairement des JRPGs classiques des consoles NES et SNES, tant dans son esthétique que dans ses mécaniques de jeu. Cependant, il intègre des éléments modernes, tels que le système de classes hybrides et la personnalisation poussée des personnages, offrant une profondeur stratégique absente de nombreux titres de l’époque. La version Switch bénéficie également d’améliorations techniques, assurant une expérience plus fluide et accessible.