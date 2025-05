Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2025, sur Nintendo Switch et (enfin) sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Mario Kart World (5 juin – Switch 2)

Pour la toute première fois dans la série, Mario Kart World a pour décor un monde interconnecté dans lequel il est possible de conduire quasiment partout, que ce soit à travers les villes, les plaines, le désert et même l’océan. Les courses se déroulent dans les différentes régions du monde du jeu, de jour comme de nuit, et dans des conditions météorologiques dynamiques. Allumez vos moteurs et visez la première place dans le mode Grand Prix ou le nouveau mode Survie, ou partez en virée à travers un monde aux régions hautes en couleur dans le mode Balade. Le monde entier est votre circuit, et il y a beaucoup à découvrir, que ce soit en solo ou à plusieurs en local ou en ligne. Et ce n’est que le début !

Un monde interconnecté : pour la première fois dans un jeu Mario Kart, roulez, glissez, planez et plongez où vous voulez à travers un monde interconnecté. Dans Mario Kart World, les circuits sont répartis à travers tout le monde du jeu et reliés par des routes, offrant ainsi la possibilité de partir en exploration entre deux courses.

Mode Balade : il y a tout un monde à découvrir au-delà des courses de Mario Kart World. Pour vous détendre entre deux courses effrénées, vous pouvez vous offrir une virée dans le mode Balade. Explorez des panoramas pittoresques, sortez des sentiers balisés, allez voir l’océan, trouvez des pièces cachées et accomplissez des centaines de missions pour affiner vos talents de pilote en dehors des courses. Vous pouvez aussi prendre la pose et immortaliser votre road-trip avec quelques clichés à tout moment.

Mode Survie : faites la course d’un bout à l’autre du monde dans des courses marathon balisées par des points de passage. Si vous ne vous classez pas assez haut, c’est l’élimination. Alors accrochez-vous, car vous devrez garder le pied au plancher pour rester dans la course. Vos adversaires ne sont pas les seuls dangers à esquiver sur la route. Attention aussi aux véhicules qui lancent des Bill Balles, aux frères Marto, et aux autres surprises qui viendront jouer les trouble-fêtes dans ce mode. Foncez pour rester dans la course, et visez la première place.

Grand Prix : dans le mode Grand Prix, prenez part à une série de quatre courses et visez l’or dans les différentes coupes à travers le monde, dont la Coupe Champignon, la Coupe Fleur, la Coupe Étoile et d’autres encore. Et pour la première fois dans l’histoire de la série, les trajets qui relient chaque circuit font aussi partie de la compétition ! Dans la Coupe Champignon, par exemple, vous commencez par vous affronter sur le Circuit Mario Bros., puis enchaînez directement sur une course sur le trajet qui mène jusqu’à Trophéopolis. Remportez tous les Grand Prix, et un circuit haut en couleur pourrait bien apparaître.

Mode bataille : le mode bataille fait son retour, plus intense que jamais. Utilisez des objets pour faire éclater les ballons de vos adversaires dans « bataille de ballons », et collectionnez un maximum de pièces dans « Bataille de pièces ». Et cette fois-ci, les adversaires qui n’ont plus de ballon sont éliminés.

Nouvelles techniques : utilisez un saut chargé pour passer par-dessus les obstacles. Utilisez-le également pour glisser sur des rails, esquiver les attaques ou sauter en direction d’une paroi et conduire un instant dessus. Enchaînez les sauts de paroi pour découvrir des passages secrets. Vous avez raté une action dans le mode Balade ou lors d’une course ? Vous pouvez revenir en arrière avec la fonction Rembobiner, pratique pour rattraper des erreurs de parcours. Mais attention cependant, vos adversaires continuent à rouler normalement pendant que vous rembobinez, alors gare à ne pas chuter dans le classement.

24 pilotes : Mario Kart World propose des courses à 24 pilotes, un record dans l’histoire de la série Mario Kart. Dans les modes Grand prix et Survie, invitez des proches à vous rejoindre dans le monde du jeu et affrontez-vous pour tenter de décrocher la victoire dans des course à 24 pilotes.

Amusez-vous ensemble, où vous voulez : Mario Kart World offre de nombreuses possibilités pour jouer avec des proches, que ce soit en local ou en ligne. Il est possible de faire la course à quatre sur la même console en écran scindé. Le multijoueur sans fil local est aussi disponible, et jusqu’à huit personnes (avec un maximum de deux par Nintendo Switch 2) peuvent ainsi s’amuser ensemble. Des joueurs et joueuses du monde entier peuvent également rejoindre une course ou une bataille en ligne. Dans le mode Balade, vous pouvez retrouver vos proches partout dans le monde du jeu. Promenez-vous, retrouvez vos amis en un clin d’œil en consultant la carte et rejoignez-les. Vous pouvez ensuite organiser des courses ou des batailles selon vos règles, ou encore partir en virée ensemble.

Amusez-vous encore plus avec GameChat : étendez votre expérience de jeu en ligne avec GameChat*4. Utilisez le micro intégré de la Nintendo Switch 2 pour discuter tout en roulant ensemble ou partagez vos écrans pour voir où tout le monde en est. Jusqu’au 31 mars 2026, l’offre de découverte GameChat permet d’essayer gratuitement cette fonctionnalité. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire.

CameraPlay : si vous avez une caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) *5, vous pouvez faire apparaître votre visage à côté de votre personnage et observer les réactions de vos proches tout en jouant ensemble en ligne. Si vous jouez ensemble sur une même console, une seule caméra peut détecter jusqu’à quatre visages et les faire apparaître dans le jeu.

Circuits : il y a de nombreux circuits répartis à travers le vaste monde de Mario Kart World. Brûlez la gomme sur de tout nouveaux tracés tels que le Circuit Mario Bros., les avenues de Trophéopolis, les pistes enneigées du Pic de l’observatoire et les séances spectrales du Cinéma Boo pour ne citer que quelques exemples. Des circuits des jeux Mario Kart précédents sont aussi de retour dans des versions réimaginées qui proposent de nouvelles expériences et qui se fondent dans ce nouveau monde.

Personnages : choisissez votre pilote parmi des têtes connues du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, Peach ou Bowser. Vous pouvez aussi opter pour des personnages un peu plus décalés, comme Goomba, Spike ou encore une vache.

Objets : prenez une longueur d’avance avec une sélection d’objets aussi bien familiers qu’inédits. La carapace à pièces peut stopper vos adversaires et fait apparaître dans son sillage des pièces qui feront progressivement accélérer le véhicule de quiconque les récupère. Avec la fleur de glace, gelez vos adversaires (et faites-leur tourner la tête). Lancez des marteaux pour clouer vos adversaires sur place ou leur bloquer la route. Devenez immense et aplatissez vos adversaires avec le méga champignon. Utilisez la plume acrobate pour bondir dans les airs. Faites appel à la magie de Kamek pour transformer vos adversaires de manière surprenante et semer le chaos dans la course. Plus vous êtes bas dans le classement, plus vous avez de chances de récupérer certains objets. Si vous obtenez quelque chose qui pourrait vous être utile, profitez-en !

Passez au drive-in : faites un détour par le drive-in du Yoshi’s pour y récupérer un snack turbo. Les en-cas que vous obtenez offrent un boost de vitesse et débloqueront parfois des tenues que vous pourrez retrouver à l’écran de sélection du personnage. N’hésitez pas à faire un crochet par le drive-in pour découvrir toute la sélection de plats et de tenues à découvrir dans Mario Kart World.

Encore plus de modes : qu’il s’agisse de courses ou de batailles, il y a encore plus de façons de s’affronter dans la bonne humeur dans Mario Kart World. Défiez le chrono dans le mode Contre-la-montre et rendez-vous en ligne pour vous mesurer aux fantômes de pilotes du monde entier. Vous pouvez également jouer selon vos propres règles dans le mode Course VS et décider de jouer à deux, trois ou quatre équipes, selon les règles classiques en faisant trois tours d’un même circuit ou en faisant la course d’un circuit à l’autre.

Fonctions d’assistance : besoin d’un coup de pouce ? Il est possible d’activer ou de désactiver quand bon vous semble des fonctions d’assistance comme la conduite assistée qui permet d’éviter les sorties de route, l’accélération auto, ou les capteurs de mouvements qui permettent de jouer en inclinant un Joy-Con 2. De plus, si vous avez un volant Joy-Con 2 (vendu séparément par lot de deux), vous pouvez piloter comme si vous êtes vous-même sur le circuit !



Split Fiction (5 juin – Switch 2)

Vivez des moments inoubliables en explorant les différents mondes de Split Fiction, un jeu d’aventure en coopération qui repousse les limites du genre avec son univers original et bourré d’action imaginé par le studio ayant créé It Takes Two, le Jeu de l’année 2021. Rencontrez Mio et Zoé, deux scénaristes aux profils contrastés spécialisées respectivement dans la science-fiction et la fantasy, qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées au sein d’une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Elles pourront uniquement compter l’une sur l’autre pour en réchapper sans perdre la mémoire, en collaborant pour maîtriser diverses capacités et relever des défis variés dans des mondes fascinants de science-fiction et de fantasy, imbriqués dans un récit d’amitié inattendu.

Cette aventure en écran partagé a été spécialement conçue pour deux. Faites l’expérience d’une jouabilité coopérative qui vous incitera à coordonner vos actions et votre rythme, mais aussi à coopérer pour relever de nombreux défis. Invitez un ou une partenaire à vous rejoindre gratuitement pour profiter du jeu multiplateforme grâce au Pass ami.

Domptez d’adorables dragons, incarnez des cyber-ninjas, échappez à des trolls terrifiants ou esquivez les voitures volantes lancées par un robot de stationnement. Préparez-vous à vivre une expérience étrange, sauvage et conçue pour être partagée.

Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess (5 juin – Switch 2)

Avec son univers unique inspiré du Japon, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a été particulièrement apprécié. Et il arrive maintenant sur Nintendo Switch™ 2 ! Faites l’expérience d’une aventure mystique où un véritable ballet d’action au sabre se mêle à un gameplay stratégique, le tout, optimisé pour la Nintendo Switch™ 2 avec de nombreux moyens de jouer dont des contrôles à la souris.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (19 juin – Switch 1 et 2)

Élucidez l’affaire du siècle dans ce classique incontournable signé ATLUS. Le studio qui nous a déjà offert Shin Megami Tensei remasterise « Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army » avec des graphismes retravaillés, un confort de jeu amélioré, un nouveau doublage et un système de combat entièrement repensé ! En l’an 20 de l’ère Taisho, dans la Capitale… Une jeune héritière se présente à l’Agence de détectives Narumi avec une étrange requête : la tuer. Sans plus d’explication, la jeune fille se fait enlever. L’apprenti détective Raidou Kuzunoha XIV, qui officie également comme invocateur de démons chargé de protéger la capitale, est sur l’affaire. Raidou mène l’enquête à travers la ville, y compris dans le royaume sombre, un dangereux domaine entre le monde réel et l’Outre-monde peuplé de démons. Incarnez Raidou Kuzunoha et travaillez main dans la main avec vos alliés démons pour percer les mystères qui vous entourent. L’affaire de la jeune disparue vous plongera bientôt dans une spirale de conspirations qui ébranlera non seulement la capitale, mais le pays tout entier.

Un remaster complet mais fidèle

Le grand classique des jeux d’action/RPG surnaturels revient avec des graphismes et une bande-son retravaillés ainsi qu’un système de combat repensé pour les consoles modernes, tout en restant fidèle au style d’origine du jeu. Une toute nouvelle interface, un doublage intégral, des environnements 3D enrichis et plus encore viennent offrir aux vétérans comme aux nouveaux venus une expérience de jeu captivante teintée de nostalgie.

Une enquête surnaturelle

Faites parler le détective qui est en vous dans cette aventure surnaturelle palpitante où se croisent des personnages aussi attachants que complexes. Découvrez la vérité derrière les conspirations qui entachent la capitale au fil de nombreux rebondissements et coups de théâtre. Utilisez votre esprit et la puissance de vos démons pour explorer la moindre piste.

Un mystère fantastique à l’ère Taisho

Parcourez les rues d’une Tokyo fantastique des années 30 et plongez dans le terrifiant royaume sombre peuplé de démons. Choisissez bien vos alliés parmi plus de 120 démons à invoquer et empêchez l’humanité d’être engloutie par les ténèbres.

Lost in Random: The Eternal Die (13 juin – Switch 1)

Lost in Random: The Eternal Die est un mélange d’action dynamique en temps réel, de combats tactiques et de mécaniques de dé de type risque-récompense pour des combats exaltants.

Découvrez une histoire originale dans la peau de la reine Aleksandra, ancienne souveraine d’Aléa, et accompagnez-la dans sa quête de vengeance et de rédemption.

Brandissez un arsenal de quatre armes uniques, exploitez les puissantes compétences des cartes, maîtrisez des reliques élémentaires et lancez votre fidèle dé Fortune pour changer le cours de la bataille. Vous pouvez aussi prendre part à des jeux de hasard radicaux où le bon lancer peut faire pleuvoir les récompenses… comme vous anéantir.

Même la mort n’est pas définitive : retournez au Sanctuaire pour débloquer de nouvelles armes, acheter de puissantes améliorations et accomplir les quêtes de vos alliés pour préparer votre prochaine partie.

UNE FANTAISIE SOMBRE PREND VIE

Explorez quatre biomes dynamiques recelant chacun ses propres dangers, secrets et défis imprévisibles. Perdez-vous dans un monde captivant aux décors gothiques et aux paysages saisissants, le tout au son d’une bande originale atmosphérique enchanteresse.

Avec ses différentes fins à découvrir et sa palette de personnages déjantés entièrement doublés, The Eternal Die vous ramène à Aléa pour un nouveau chapitre mémorable.

Fast Fusion (5 juin – Switch 2)

Fast Fusion est le jeu de course antigrav le plus rapide que vous ayez peut-être jamais connu.

Fais la course avec ton véhicule antigrav à travers de brillants circuits comme la magnifique forêt de Redwood, la planète Tempesta en pleine tempête ou les hauteurs aériennes de Yama Crest.

Utilise l’excitante capacité « Fusion » ! Elle te permet de créer des centaines de machines de course améliorées. Fusionne tes véhicules préférés en de toutes nouvelles créations aux caractéristiques améliorées et à l’apparence unique.

Prends tous les risques en utilisant la nouvelle technologie de saut antigrav pour devancer tes adversaires d’un cran au dernier moment.

Survival Kids (5 juin – Switch 2)

Imaginez la scène : un grenier délabré et poussiéreux, des toiles d’araignées, des cartons qui traînent et une atmosphère chargée de souvenirs oubliés. Poussés par la curiosité, quatre enfants font la découverte d’une carte que le temps n’a pas épargnée et qui les transporte dans une aventure pleine de rebondissements…

Voguant sur les mers à bord de leur embarcation de fortune, une terrible tempête s’abat sur eux et les emporte dans un monde inconnu plein de danger et de mystère. C’est à vous de les aider à survivre et à rentrer chez eux dans Survival Kids, un jeu co-op de survie idéal pour toute la famille ou entre amis !

Perdus au beau milieu d’un archipel perché au sommet de Tortolines géantes, faites équipe jusqu’à 4 joueurs en ligne ou 2 joueurs en co-op local. Entraidez-vous pour explorer, récolter des matériaux, faire de l’artisanat, pêcher, cuisiner et retrouver le chemin de votre terre d’origine, tout en surmontant les épreuves que les îles vous réservent !

L’île n’aura plus de secret pour vous grâce aux Pierres d’Harmonie qui vous donneront le pouvoir de dompter la tempête et de rentrer chez vous, la tête pleine de merveilleuses aventures à raconter !

L’union fait la force !

De l’exploration à l’artisanat, tout est plus amusant ensemble. Pourquoi refuser l’aide de ses amis quand on sait qu’une tâche aussi fastidieuse qu’abattre un arbre serait plus facile à plusieurs ? Que vous choisissiez de jouer entre amis ou en famille, en local ou en ligne, Survival Kids est une expérience à vivre en équipe !

La survie, rien de plus facile !

Grâce à son système d’artisanat intuitif, la gestion de l’inventaire sera un véritable jeu d’enfant. Dites au revoir aux menus compliqués et aux matériaux à n’en plus finir, dans Survival Kids vous n’aurez qu’à récolter ce dont vous avez besoin, et c’est tout !

Des îles paradisiaques

Les paysages des différentes îles prennent vie à travers les couleurs vives des visuels cartoonesques, la bande originale entraînante et les effets sonores tout aussi adorables. Associés à des mécaniques de jeu simples et une interface utilisateur intuitive, c’est une expérience qui saura captiver les joueurs de tous âges !

De nouveaux horizons

Disponible en exclusivité sur Nintendo Switch™ 2, Survival Kids profite au maximum des fonctionnalités uniques de la console en matière de communication et de partage, offrant une expérience de jeu multijoueur plus riche et un plaisir décuplé !

Yakuza 0: Director’s Cut (Switch 2)

Yakuza 0 Director’s Cut est l’édition définitive de la fameuse histoire d’origine, maintenant sur Nintendo Switch™ 2.

Incarnez le yakuza Kazuma Kiryu et le gérant de bar à hôtesses Goro Majima, et battez-vous avez rage dans les quartiers chauds de Tokyo et d’Osaka dans ce drame criminel épique de destins entremêlés qui a fait naître des légendes.

Kiryu et Majima ont tous les deux trois styles de combat uniques, que vous devrez manier pour fracasser des crânes à mains nues, avec des armes de fortune, et bien plus encore. L’action et les bagarres exaltantes feront le bonheur de tous avec des commandes faciles à prendre en main et de nombreuses compétences.

Le contenu de Director’s Cut vous propose des anecdotes sur les incidents clés de l’intrigue et l’histoire des personnages, en plus de cinématiques inédites. De plus, le mode multijoueur en ligne vous permet d’unir vos forces avec celles de vos amis et de choisir parmi plus de 60 personnages jouables pour combattre vos ennemis.

Street Fighter 6 (5 juin – Switch 2)

Le moment est venu d’arpenter les rues ! Street Fighter™ 6, c’est la nouvelle évolution de la série Street Fighter™, avec trois modes de jeu distincts, des fonctionnalités de gameplay novatrices et l’ensemble des aspects visuels améliorés.

Luttez jusqu’à vous hisser au sommet avec du nouveau contenu et des modes exclusifs sur Nintendo Switch 2, comme le 1 vs 1 et les Matchs d’avatar par communication sans fil locale. Profitez de modes fun et inédits qui exploitent les capacités des Joy-Con™ pour Nintendo Switch, comme le Combat Gyro ou le Défi calories qui couronnera le joueur ayant brûler le plus de… calories justement ! Jouez en déplacement avec le mode sur table et accédez aux trois types de commandes (classiques, modernes, dynamiques) sur votre Joy-Con.

Un roster varié de 18 combattants

Incarnez les personnages incontournables comme Ryu ou la légendaire Chun-Li, ou des nouveaux venus comme Luke, Jamie, Kimberly et bien d’autres dans ce nouvel opus ! Chaque personnage bénéficie d’un nouveau design unique et de cinématiques exaltantes pour leurs coups spéciaux !

Dominez le Fighting Ground

Street Fighter 6 offre un système de combat très évolué avec trois types de commandes : Classique, Moderne et Dynamique. Chaque joueur peut donc s’amuser selon son propre niveau.

La nouvelle fonction des commentaire en direct ajoute toute l’ambiance d’un véritable match ainsi que des explications faciles sur le gameplay.

Initiez-vous au nouveau système de la jauge Drive pour remporter la victoire !

Partez à l’aventure dans le World Tour

Partez à la recherche de la véritable force dans le World Tour, un mode histoire pour un joueur. Utilisez votre avatar for forger votre propre destinée. Explorez Metro City et bien d’autres lieux. Rencontrez des maîtres légendaires qui vous prendront sous leur aile et vous enseigneront leur style et techniques.

Affrontez vos rivaux dans le Battle Hub

Le Battle Hub est la place centrale de Street Fighter 6 où les joueurs peuvent se rassembler, communiquer et s’entraîner ensemble. Utilisez votre avatar du World Tour pour affronter d’autres joueurs via les bornes d’arcade, ou jouez aux grands classiques Capcom à la salle d’arcade.

Votre chemin pour devenir un véritable « World Warrior » commence ici.

Against the Storm (26 juin – Switch 1)

Vous incarnez un émissaire chargé par la Reine calcinée de reconquérir les terres sauvages et de mettre au jour des richesses perdues pour la Cité incandescente, dernier bastion de la civilisation contre le Cataclysme qui a détruit l’ancien monde. Contrairement à la plupart des jeux d’urbanisme et de survie dans lesquels vous jouez dans une seule ville, dans Against the Storm, vous devez construire un vaste réseau de colonies prospères, peuplées de différentes races fantastiques, chacune avec ses propres spécialisations et besoins.

La nature sauvage cache de nombreux dangers, et les tempêtes incessantes écraseront votre population. Si vos colonies venaient à tomber, l’expédition pourrait prendre fin… mais pas le jeu. Against the Storm est un jeu de construction de ville roguelite, ce qui signifie que vous conserverez les ressources, les améliorations et l’expérience de vos expéditions précédentes chaque fois que vous recommencerez.

GÉREZ UNE POPULATION DE VILLAGEOIS MULTICULTURELLE

Les renards, les castors et les lézards se battent aux côtés des humains et des harpies pour survivre. Utilisez les forces de chaque espèce pour équilibrer les différents besoins, qu’il s’agisse du logement, des préférences culinaires ou des goûts en matière de luxe ou de loisirs. Allez-vous fabriquer des imperméables, brasser de la bière et préparer des tartes pour remonter le moral face à l’hostilité oppressante de la forêt, ou faire passer en priorité les besoins d’une espèce pour mieux servir la Reine calcinée ?

LA CONSTRUCTION DE VILLE RENCONTRE LE ROGUELITE

Découvrez un jeu de construction de ville amélioré par la rejouabilité d’un roguelite. Construisez et gérez de nombreuses colonies réparties sur une vaste carte du monde, tout en collectant de précieuses ressources de méta-progression pour améliorer la Cité incandescente. En bonne monarque impérieuse, la Reine calcinée exige de vous des progrès constants, tandis que les Calamités récurrentes sont une menace inévitable pour vos colonies. Gérez votre réputation pour assurer la prospérité d’une colonie avant d’aller en fonder une autre, afin de vous étendre toujours plus. Relevez des défis uniques dans différents biomes et préparez-vous à la destruction inévitable de tout sauf de la Cité incandescente elle-même. Comment optimiserez-vous chaque cycle afin d’en tirer le meilleur parti non seulement pour la Cité, mais aussi pour votre carrière d’émissaire ?

JAMAIS LA MÊME PARTIE

Avec des centaines de modificateurs de jeu et 6 biomes distincts, chaque emplacement de ville présente des défis uniques, même pour l’émissaire le plus ingénieux. Adaptez votre stratégie à la météo changeante et expérimentez différentes listes de plans de bâtiment et d’atouts qui peuvent aider votre société à prospérer ou la faire tomber en ruine. Allez-vous accomplir des objectifs supplémentaires et tenter de trouver les trésors de la dangereuse forêt, ou ferez-vous preuve de prudence en vous concentrant sur le bon fonctionnement de vos colonies ? En parallèle, on ne sait jamais ce que le marchand apportera l’année prochaine et la forêt, certes remplie de trésors et de ressources, recèle aussi son lot d’anciennes menaces.

CONSTRUISEZ DES VILLES À N’EN PLUS FINIR

La fondation d’une nouvelle ville est un des moments les plus excitants d’un jeu d’urbanisme. Dans Against the Storm, vous pourrez vivre ce moment à maintes reprises en créant de nouvelles colonies tout en interagissant avec votre réseau de villes déjà établies dans un monde en développement.

Ruffy and the Riverside (26 juin – Switch 1)

Dans Ruffy and the Riverside, tu possèdes le pouvoir du TROC pour copier et coller des textures — change la glace en lave ou les cascades en lierres ! Explore, combats, chevauche des ballots de paille, et libère ton imagination dans ce jeu d’action en monde ouvert déjanté. Plonge dans une aventure qui te laisse vraiment changer le monde !

HITMAN World of Assassination – Signature Edition (5 juin – Switch 2)

HITMAN le monde de l’assassinat – Édition Signature rassemble le meilleur de HITMAN, HITMAN 2 et HITMAN 3 : la campagne principale, les modes Contrats, Escalade, Cible fugitive, Freelance, le contenu live promotionnel, ainsi que l’intégralité du contenu du pack d’extension de HITMAN 2 et du pack Deluxe de HITMAN 3.

INCARNEZ L’AGENT 47

Parcourez ce thriller d’espionnage avec votre plus beau costume, où vos talents d’assassin seront mis à l’épreuve dans plus de 20 destinations.

LIBERTÉ D’APPROCHE

Débloquez une multitude d’accessoires pour monter en gamme à mesure que vous rejouez les missions, et débridez votre créativité.

MONDE DE L’ASSASSINAT

Explorez un monde vibrant peuplé de personnages singuliers et d’opportunités mortelles.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (5 juin – Switch 2)

Cyberpunk 2077 est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Incarnez V, cyber-mercenaire, et affrontez les forces les plus puissantes de la ville dans un combat pour la gloire et la survie. Dans la « Ultimate Edition », découvrez l’histoire originale de Cyberpunk 2077 ainsi que l’aventure façon thriller d’espionnage acclamée par la critique dans l’extension Phantom Liberty, avec une histoire d’espions aux enjeux élevés se déroulant dans le quartier mortel de Dogtown.

EXPLOREZ LA VILLE DU FUTUR

Night City est l’une des villes les plus immersives dans un jeu vidéo, et elle regorge de choses à faire, d’endroits à voir et de gens à rencontrer.

FAITES VOS CHOIX PARMI D’INNOMBRABLES POSSIBILITÉS

Avec un tel choix de compétences, d’améliorations cybernétiques et d’armes, vous pouvez bâtir votre légende comme bon vous semble.

DÉCIDEZ DE LA FIN DE L’HISTOIRE

Vos choix dans le jeu de base et dans l’aventure façon thriller d’espionnage Phantom Liberty créent des toiles de conséquences qui s’entremêlent, façonnant le destin des personnages qui vous entourent, et le vôtre.

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES ET PASSIONNANTES MANIÈRES DE JOUER

Tailladez et tranchez vos adversaires grâce aux commandes par mouvements avec les Joy-Con™ 2, éliminez vos ennemis à l’aide d’une visée gyroscopique intuitive, naviguez à travers les menus en touchant et en balayant l’écran tactile, ou utilisez votre Joy-Con™ 2 (R) comme une souris pour bénéficier d’une précision diabolique pendant et en dehors des combats.

Rune Factory: Guardians of Azuma (5 juin – Switch 1 et 2)

Choisissez l’un des deux protagonistes, unis par des forces mystérieuses. Profitez de trésors sacrés pour affronter les nombreuses formes de la Souillure et rendez au peuple comme aux dieux leur gloire passée. Développez l’agriculture, gérez plus d’une parcelle, reconstruisez des villages entiers et découvrez de nouvelles amitiés et ressources en chemin. Explorez des villages de saison inspirés de la culture japonaise, participez à leurs festivals, retrouvez des éléments connus des fans et qui sait… vous pourriez même rencontrer l’amour.

Principales fonctionnalités

■ Armes et compétences inédites

Découvrez le pouvoir de la danse des danseurs telluriques, des trésors sacrés et de nouvelles armes telles que l’arc et le talisman pour purifier la terre et vos fermes, afin de réparer les dégâts de la Souillure.

■ Un village tout entier

Voyez plus loin que votre ferme… reconstruisez des villages entiers ! Placez des bâtiments et poussez les habitants à revenir et à travailler. Invoquez les dieux, qui apporteront vitalité et ressources aux terres ravagées.

■ Une vie japonaise fantasmée

Découvrez de magnifiques personnages et décors japonais… festivals, événements et monstres vous attendent. Explorez les paysages naturels traditionnels d’Azuma au fil des saisons.

■ Amour et relations

Choisissez un ou une protagoniste, tissez des relations amicales ou amoureuses avec les personnages proposés entièrement doublés. Recrutez alors ces nouvelles connaissances au combat !

* Les joueurs Nintendo Switch™ 2 profiteront de performances améliorées avec une fréquence d’images et une résolution plus élevées, ainsi que de contrôles à la souris avec les Joy-Con™ 2.

TRON: Catalyst (Switch 1)

Au fil de ses différentes missions, Exo se baladera à pied ou sur son Light Cycle pour explorer, combattre et collecter les indices cruciaux qui l’aideront dans sa quête. Elle va devoir apprendre de ses erreurs, mais aussi naviguer entre les factions en guerre pour débloquer de nouveaux embranchements afin de découvrir l’ensemble des secrets de la Grille d’Arq. TRON: Catalyst vous permettra d’arpenter la Grille pour découvrir de nouveaux éléments sur cet univers si singulier, adoré des fans -grâce à son esthétique néorétro dopée au néon et son action trépidante.

How 2 Escape : Lost Submarine (24 juin – Switch 1)

L’expérience coopérative unique qui a fait le succès de How 2 Escape est de retour avec un gameplay amélioré et de nouvelles énigmes stimulantes !

Dans How 2 Escape: Lost Submarine, la dernière édition de la série How 2 Escape, vous et votre partenaire devrez collaborer pour localiser un sous-marin disparu et empêcher qu’éclate une guerre mondiale.

SAUVEZ LE MONDE

Une importante base militaire alliée a été capturée par des forces ennemies, poussant le gouvernement à ordonner le lancement préventif d’une torpille pour la récupérer, et ce, malgré le risque qu’elle causerait d’innombrables victimes parmi les alliés.

Cependant, après de nouvelles discussions en interne et des négociations avec l’ennemi, le gouvernement a décidé d’annuler la frappe, susceptible de déclencher une guerre mondiale. Le seul problème est que « The Triumphant », le sous-marin transportant la torpille, est hors de portée de communication, et que personne ne peut confirmer que les ordres d’annulation ont bien atteint le sous-marin.

Pour éviter la guerre, le gouvernement a chargé ses deux meilleurs experts, les officiers Haurée et Leroy, de localiser « The Triumphant » avant qu’il ne soit trop tard. Ces deux stratèges géniaux de la flotte sous-marine vont être confrontés à une réalité à laquelle ils ne s’attendaient pas, car de récentes décisions ont suscité un dilemme moral parmi les marins.

COOPÉREZ POUR GAGNER

2 joueurs, 2 façons de jouer !

Mettez à l’épreuve vos compétences en matière de communication et de résolution d’énigmes, et coordonnez-vous avec votre partenaire pour éviter que la guerre éclate ! Vous aurez chacun un rôle crucial à jouer qui nécessitera de la logique, de la coordination, de l’observation et, surtout, de la communication !

En tant que premier joueur, vous aurez pour mission de repérer les lieux et d’enquêter à l’intérieur du sous-marin, où vous pourrez explorer l’environnement et interagir avec celui-ci.

Votre partenaire aura pour sa part comme mission d’utiliser l’application compagnon gratuite dédiée* pour recueillir des informations supplémentaires qui vous permettront de résoudre ensemble les énigmes.

*Téléchargez l’application compagne gratuite How 2 Escape: Lost Submarine sur votre smartphone.

FRONT MISSION 3 (Switch 1)

Développé comme un retour aux sources pour les fans de la saga, ce remake remet au goût du jour le troisième épisode culte de la série Front Mission, un tactical RPG à base de combats au tour par tour dans un univers militaro-politique complexe. Le joueur y incarne Kazuki Takemura, un jeune ingénieur qui, avec son ami Ryogo, se retrouve pris dans un engrenage de complots et de conflits armés entre nations et conglomérats.

FRONT MISSION 3 se distingue toujours par sa structure narrative unique : une double campagne déterminée par une décision dès le début du jeu. Selon votre choix, Kazuki se retrouvera mêlé à une lutte clandestine pour empêcher l’utilisation d’une arme secrète dévastatrice (projet M.I.D.A.S.), ou embarquera dans une mission de soutien à sa sœur Alisa. Ces deux chemins offrent des histoires radicalement différentes, chacune avec ses personnages, enjeux et rebondissements.

Ce remake modernise l’expérience d’origine tout en conservant sa profondeur stratégique. Les graphismes et animations ont été entièrement remaniés, avec une nouvelle orchestration musicale pour sublimer les moments forts. Les combats mettent en scène des Wanzers – ces gigantesques robots de combat – que vous pourrez désormais personnaliser avec des camouflages variés, ajoutant une touche personnelle à votre escouade.

Autre nouveauté appréciable : un mode de combat rapide permet d’enchaîner les affrontements plus efficacement, pour les joueurs désireux d’avancer à bon rythme sans sacrifier la dimension tactique.

FRONT MISSION 3: Remake s’annonce comme une excellente opportunité de redécouvrir un grand classique sous un jour nouveau, ou de le découvrir pour la première fois dans des conditions idéales. Entre narration riche, stratégie au tour par tour et refonte soignée, ce titre pourrait bien raviver la flamme des amateurs de RPG tactiques exigeants.