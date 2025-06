Annoncé en début d’année pour la Nintendo Switch, Everybody’s Golf: Hot Shots se rappelle aujourd’hui à notre bon souvenir grâce à une nouvelle étape importante de son développement. Le jeu vient en effet d’obtenir sa classification ESRB, ce qui signifie que sa sortie est toujours prévue comme initialement prévu. Le titre a reçu une évaluation « E10+ » (pour les joueurs de 10 ans et plus), accompagnée de mentions concernant un langage modéré et des thèmes légèrement suggestifs.

Selon le résumé officiel de l’ESRB, Everybody’s Golf: Hot Shots est décrit comme une simulation de golf dans laquelle les joueurs sélectionnent un personnage parmi une galerie de golfeurs pour participer à des matchs. Le mode « World Tour » intègre des dialogues évoquant parfois des propos suggestifs, comme des allusions à des regards déplacés ou des situations ambigües, en plus de quelques gros mots légers comme « damn ». Certaines séquences de chargement mettent également en avant des plans rapprochés sur le corps des golfeurs. Une direction artistique typiquement japonaise, en somme, fidèle à l’esprit de la série.

Bien que le jeu soit confirmé pour la Switch actuelle, aucune annonce n’a encore été faite concernant une éventuelle version Switch 2. Cela dit, la future console de Nintendo est annoncée comme rétrocompatible, ce qui pourrait permettre aux joueurs de profiter de ce titre même sur la nouvelle génération.

Historiquement associée à l’univers PlayStation, la série Everybody’s Golf fait donc ses premiers pas chez Nintendo. Et même si l’on ne s’attendait pas à voir autant de références Sony dans un Nintendo Direct, Hot Shots entend bien marquer les esprits avec son style léger, ses personnages expressifs, ses mécaniques accessibles et son humour omniprésent.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série, Everybody’s Golf n’a rien d’une simulation ultra-réaliste. On est loin d’un PGA Tour ou même d’un Nintendo Switch Sports. Ici, le ton est résolument plus fun, avec une esthétique inspirée de l’anime, des coups spéciaux exagérés et même des éléments de gameplay délirants, comme dans le nouveau mode Wacky Golf. Ce dernier introduit des obstacles farfelus et des objets imprévus qui viendront pimenter chaque trou.

Le contenu ne s’arrête pas là : le jeu propose un mode solo Challenge où il faut gravir les échelons pour affronter des adversaires toujours plus coriaces, un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs en local ou en ligne, et de nombreuses options de personnalisation pour façonner son golfeur à son image — ou dans le pur style « wacky », c’est selon.

Nintendo décrit ce nouvel opus comme un jeu de golf accessible grâce à une mécanique de tir à trois boutons, simple à prendre en main mais difficile à maîtriser. Des tournois solo permettent de débloquer de nouveaux parcours et personnages, tandis que les parties entre amis promettent des sessions de jeu conviviales et délirantes.