Ironhide Game Studio vient d’annoncer l’arrivée prochaine de Kingdom Rush Vengeance sur Nintendo Switch. Ce nouvel épisode de la célèbre série de jeux de tower defense sera disponible dès le 12 juin 2025 sur l’eShop, au prix de 19,99€, avec une réduction de 15 % pour les précommandes actuellement ouvertes.

Dans Kingdom Rush Vengeance, les joueurs prennent cette fois le contrôle de Vez’nan, le puissant sorcier noir, bien décidé à faire trembler le royaume sous sa vengeance. En plus du contenu principal, deux campagnes additionnelles seront proposées en DLC payants au lancement : la campagne Hammerhold et la campagne Pirate Kings.

Le titre conserve les fondements du gameplay qui ont fait le succès de la série, tout en ajoutant de nombreuses nouveautés. Vous pourrez ériger 22 types de tours aux pouvoirs uniques, affronter plus de 60 ennemis redoutables et commander 17 héros prêts à vous obéir au doigt et à l’œil. L’aventure s’étale sur 42 niveaux répartis dans 9 régions distinctes, avec 17 combats de boss contre autant de rois à faire tomber, le tout ponctué de pouvoirs destructeurs, de renforts stratégiques et de nombreuses améliorations pour optimiser votre armée.

Pour les amateurs de défis et de contenu bonus, le jeu inclut plus de 65 succès à débloquer, des secrets à découvrir et des surprises à explorer, le tout dans un univers à l’esthétique cartoon dynamique, désormais jouable en mode nomade sur la console de Nintendo.