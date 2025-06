L’été s’annonce doux et plein de tendresse pour les amateurs de plateformes 3D à l’ancienne. Tinyware Games vient en effet d’annoncer la date de sortie officielle de Misc. A Tiny Tale, leur charmant jeu d’aventure inspiré de l’ère GameCube et de l’inoubliable Chibi-Robo!. Le titre sera disponible dès le 22 juillet 2025 sur PC (Steam), Nintendo Switch, et profitera également d’une compatibilité complète avec la prochaine Nintendo Switch 2.

Dans cette aventure haute en couleur, on suit les traces de deux petits robots attachants, Buddy et Bagboy, dont la mission est simple en apparence : répandre la joie autour d’eux. Mais suite à une étrange explosion qui fait tomber du ciel des rouages dorés et des déchets, nos deux héros devront s’unir pour restaurer les villages alentours, venir en aide aux habitants, et découvrir le mystère derrière cet incident aussi soudain qu’intrigant.

Si Misc. A Tiny Tale attire d’abord l’œil par sa direction artistique mignonne et son univers miniature, il cache aussi une profondeur narrative inattendue. Au fil de leur périple, Buddy et Bagboy rencontrent une galerie de personnages robotiques aussi étranges que touchants : des amants secrets, des ovnis, des héros improbables ou encore des instruments de musique dansants. Chaque rencontre est l’occasion de découvrir de nouveaux récits, parfois drôles, souvent sincères, qui donnent au jeu une dimension émotionnelle bien réelle.

Le gameplay mise sur l’exploration, la collecte et la bienveillance. Il faudra nettoyer des zones, récupérer des déchets, chercher des trésors cachés et aider chaque robot dans ses petits tracas quotidiens. Le tout se déroule dans un monde post-humain où les arrière-cours, aires de jeux et recoins oubliés deviennent des environnements gigantesques vus depuis le regard de nos minuscules héros.