NACON et le studio Shine Research dévoilent aujourd’hui de nouvelles images de gameplay d’Architect Life: A House Design Simulator, le premier jeu de simulation qui place les joueurs à la tête de leur propre cabinet d’architecte. En explorant cette profession tendance, ils réalisent les projets immobiliers de leur clientèle. Le jeu sera disponible sur Nintendo SwitchTM, PC, PS5TM, Xbox Series le 19 juin 2025.

Les émissions d’architecture et de rénovation fascinent les spectateurs du monde entier. Véritable phénomène de société, cette passion pour les intérieurs bien pensés et les projets de construction grandioses s’invite aujourd’hui dans Architect Life. Le jeu plonge les joueurs dans une expérience à mi-chemin entre gestion et maquettisme créatif, que ce soit pour bâtir une villa de rêve au bord d’un lac, reproduire et rénover leur maison ou pour relever des défis d’urbanisme dignes d’un architecte-star.

Architect Life offre aux joueurs la possibilité de réaliser des constructions sur 60 terrains variés, en montagne, à la campagne ou en ville. Grâce à ses deux modes de jeu, dont le mode Carrière, 60 missions viennent proposer aux joueurs des défis architecturaux variés.

Dans celui-ci, la boucle de gameplay est basée sur les étapes de construction d’un vrai projet d’architecture. Pour chaque mission qu’ils choisissent, les joueurs doivent suivre des phases précises en veillant à respecter le budget alloué.

Sur leur bureau d’architecte, ils commencent par imaginer la maquette de la maison : gros œuvre, second œuvre, aménagement extérieur, home staging, et si le cœur leur en dit, la décoration. C’est ensuite à eux de choisir les sous-traitants qui réaliseront les travaux en prêtant attention à leur fiabilité, leur rapidité, et au budget restant. Les joueurs doivent suivre le chantier en temps réel et prendre les meilleures décisions lors des aléas qui pourraient survenir. Ils peuvent enfin visiter la bâtisse fraîchement construite et recevoir la note de satisfaction de leurs clients.

Chaque mission réussie leur permettra de gagner des points d’expérience à utiliser pour débloquer des « atouts ». Ces nouvelles compétences réduiront par exemple certains coûts ou augmenteront la satisfaction des clients et seront essentielles pour continuer à progresser dans les missions du mode carrière. Au fur et à mesure, les joueurs seront confrontés à des terrains plus difficiles à exploiter ainsi qu’à des cahiers des charges plus exigeants. L’atout « constructeur de pilotis » apportera par exemple une réponse créative intéressante sur les terrains avec des falaises ou des cours d’eau.

Architect Life propose de plus une rejouabilité infinie grâce à son Mode Libre. En « Construction Libre » les joueurs imaginatifs peuvent exprimer toute leur créativité sur le terrain de leur choix. Ils peuvent choisir d’activer certaines contraintes ou s’en passer complètement tel un vrai bac à sable. En « Appel D’Offre », les plus ambitieux peuvent rejouer n’importe quelle mission en conditions de carrière.

Architect Life: A House Design Simulator sera disponible sur Nintendo SwitchTM, PC, PS5TM, Xbox Series X|S le 19 juin 2025.