Dotemu, en collaboration avec Guard Crush Games et le studio d’animation Supamonks, a dévoilé aujourd’hui un tout nouveau personnage jouable pour son ambitieux beat ‘em up rogue-lite Absolum, attendu sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année. Ce titre, déjà salué pour sa modernisation du genre brawler, poursuit sa montée en puissance avec l’arrivée de Cider, un protagoniste aussi mystérieux que redoutable.

La nouvelle bande-annonce dévoile un personnage à la frontière entre l’humain et la machine, ramené d’entre les morts par un marionnettiste énigmatique. Cider se distingue par un style de combat agile et brutal, combinant coups de pied acrobatiques, hachettes de fortune et un bras extensible utilisé pour faucher les créatures hostiles qui hantent les terres d’Absolum.

Le jeu s’inscrit dans un univers de dark fantasy marqué par un conflit magique et une résistance naissante. Suite à un cataclysme, le tyrannique Roi-Soleil Azra a pris le contrôle du monde de Talamh, éliminant tous les sorciers refusant de le servir. Face à cette oppression, une poignée de rebelles guidés par Uchawi et les légendaires Sœurs-Racines se dressent contre lui en exploitant une magie interdite.

Absolum promet une aventure non linéaire aux multiples embranchements, des quêtes secondaires, des personnages intrigants, ainsi qu’un panel de boss coriaces. À travers ses différentes runs, le joueur peut débloquer objets, quêtes et améliorations permanentes pour ses héros, dans une formule mêlant accessibilité et rejouabilité.

Visuellement soigné grâce à l’expertise des Supamonks (notamment connus pour Rabbids Invasion: Mission to Mars), le jeu mêle combat arcade, magie, contres et compétences à débloquer, avec une galerie de combattants puissants et charismatiques. L’univers d’Absolum s’annonce riche et immersif, soutenu par une bande originale prestigieuse signée Gareth Coker, avec la participation de Mick Gordon, Yuka Kitamura, Motoi Sakuraba, entre autres.