Les N-1 zélés de Skeleton Crew et leurs managers toxiques de Devolver Digital dévoilent aujourd’hui un tout nouveau style de combat pour Forestrike dans une toute nouvelle bande-annonce de gameplay. Le jeu de kung-fu qui mélange tactique et surnaturel accueille la très frontale Cold Eye School jusque dans sa démo jouable disponible sur Steam. C’est une toute nouvelle route qui s’ouvre à vous : préparez-vous à encaisser pour survivre !

Deuxième des cinq écoles de combat que vous rencontrerez lors de votre périple, la Cold Eye School suit les deux préceptes de son impitoyable sensei, Master Nodai : endurer et riposter.

En utilisant la parade ou sa propre santé pour absorber les attaques ennemies, les élèves de Cold Eye peuvent obtenir plus de ressources pour résister avant de riposter violemment. Vétéran de l’élite militaire, Master Nodai est obsédé par l’idée que l’Ordre est faible. Il pense que celui-ci doit s’adapter et adopter une attitude plus directe à l’égard de l’Amiral pour restaurer sa gloire passée. Mais il est également tourmenté par son désir ardent de se venger de la cour impériale, qui l’a rejeté après qu’il a été blessé au combat.

La démo jouable de Forestrike a été mise à jour pour intégrer le style de Cold Eye, aux côtés du très versatile style de la Feuille enseigné par Master Talgun. Cette nouvelle école, plus brutale, entend vous apprendre que la seule manière de rendre justice est par un chemin de résilience et de douleur. L’arrivée de cette deuxième école permet désormais à chacun de débloquer de nouveaux pouvoirs et compétences combinés.

Forestrike est un jeu de kung fu tactique où la répétition est la clé de la réussite. La dernière création du développeur japonais Skeleton Crew, derrière l’excellent Olija sorti en 2021 en collaboration avec Devolver. Forestrike poursuit les explorations de l’équipe en matière de direction artistique, de combat et de scénario fantasy.

Forestrike sortira sur PC et Nintendo Switch en 2025.