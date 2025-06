Un an après sa dernière mise à jour, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet accueillent aujourd’hui une toute nouvelle version 4.0.0. Ce patch, désormais disponible au téléchargement, accompagne l’arrivée de la Nintendo Switch 2 et introduit des optimisations majeures destinées à tirer parti de la nouvelle console.

Une version pensée pour la Nintendo Switch 2

Disponible dès maintenant, la version 4.0.0 de Pokémon Écarlate et Violet apporte une série de changements techniques significatifs visant à améliorer l’expérience sur Nintendo Switch 2, tout en restant compatible avec les premières versions de la console hybride. Voici les détails communiqués par The Pokémon Company et Nintendo :

Amélioration du framerate : Les mouvements des Pokémon et des personnages gagnent en fluidité grâce à une meilleure stabilité de l’animation.

: Les mouvements des Pokémon et des personnages gagnent en fluidité grâce à une meilleure stabilité de l’animation. Résolution plus élevée : Les environnements, textures et effets bénéficient d’un rendu visuel nettement plus net, avec une optimisation pour les écrans haute résolution et les téléviseurs 4K compatibles avec la Switch 2.

Compatibilité à noter

La mise à jour est obligatoire pour accéder aux fonctionnalités en ligne, même si vous jouez sur la Nintendo Switch d’origine. Par ailleurs, la compatibilité en multijoueur local est rompue avec les versions antérieures : il est impératif que tous les participants utilisent la version 4.0.0 pour pouvoir jouer ensemble.

Un nouveau souffle pour Paldea

Bien que cette mise à jour ne contienne pas de contenu inédit en matière d’histoire ou de gameplay, les ajustements techniques proposés sont les plus importants depuis le lancement du jeu en 2022. Ils marquent une volonté claire de pérenniser Pokémon Écarlate et Violet sur la nouvelle génération de console, et pourraient préfigurer d’autres ajustements à venir sur les titres existants. La mise à jour 4.0.0 est disponible depuis le 3 juin 2025. Pour l’installer, il suffit de lancer le jeu en étant connecté à Internet, sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. À noter que le téléchargement est requis pour toute première utilisation sur Switch 2.