Firaxis Games a récemment publié une toute nouvelle bande-annonce de Sid Meier’s Civilization VII, mettant en lumière les ajouts spécifiques à l’édition Nintendo Switch 2, dont la sortie est confirmée pour le 5 juin 2025. Déjà culte pour les amateurs de stratégie, cette nouvelle itération promet une expérience de jeu nettement améliorée sur la future console de Nintendo.

Parmi les fonctionnalités inédites, on retrouve notamment la compatibilité avec le mode souris via les Joy-Con 2, une innovation pensée pour offrir un meilleur contrôle sur la carte du monde. À cela s’ajoutent une fidélité graphique rehaussée, des cartes plus vastes, un nombre accru de joueurs en multijoueur, et la prise en charge du GameChat, facilitant la communication entre alliés ou adversaires lors des parties en ligne.

Civilization VII s’impose comme une évolution majeure de la célèbre franchise de stratégie au tour par tour. Le jeu vous invite à bâtir le plus grand empire que le monde ait jamais connu, en dirigeant l’un des nombreux leaders historiques disponibles. Chaque décision stratégique influe sur le développement culturel unique de votre civilisation, et ce, au fil des différentes ères de l’humanité.

Vous pourrez construire des cités, ériger des merveilles architecturales, faire progresser votre société grâce à des découvertes technologiques, et explorer un monde encore inconnu tout en choisissant entre diplomatie ou conquête face aux autres civilisations.

Pensé aussi bien pour le jeu en solo que pour le multijoueur en ligne, Civilization VII encourage les joueurs à suivre le fil de l’Histoire… ou à le réinventer complètement. Que vous souhaitiez reproduire fidèlement les hauts faits de l’humanité ou forger une civilisation alternative, le jeu vous offre les outils pour laisser une empreinte impérissable à travers les âges.