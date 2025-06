À quelques jours du lancement tant attendu de la Nintendo Switch 2, Nintendo a déployé une vaste vague de mises à jour logicielles visant à améliorer la compatibilité et les performances de nombreux jeux existants sur la nouvelle console. Du raffinement graphique à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, en passant par des ajustements techniques, les joueurs vont pouvoir redécouvrir leurs titres favoris dans des conditions optimales.

Une nouvelle jeunesse pour les classiques Switch

Nintendo avait déjà annoncé que certains jeux recevraient des améliorations spécifiques pour la Switch 2. C’est désormais chose faite, avec des patchs disponibles dès aujourd’hui. Parmi les nouveautés récurrentes : amélioration des graphismes sur écran Switch 2 et téléviseurs haute définition, optimisation du taux de rafraîchissement, et support HDR pour une image plus dynamique (si l’écran utilisé le permet).

Des jeux comme ARMS, Captain Toad: Treasure Tracker, Game Builder Garage, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ou Super Mario 3D World + Bowser’s Fury bénéficient de ces ajustements visuels significatifs. Certaines versions comme Super Mario 3D All-Stars exigent même la mise à jour pour fonctionner sur Switch 2.

Des correctifs techniques et ajustements de gameplay

Au-delà des ajouts graphiques, de nombreux titres reçoivent des correctifs spécifiques à la Switch 2. Pikmin 3 Deluxe voit par exemple son problème de scintillement d’écran partiellement résolu, avec une mise à jour complète prévue prochainement. D’autres jeux, comme Kirby’s Dream Buffet, Kirby Star Allies, Super Mario Bros. Wonder ou Xenoblade Chronicles 3, reçoivent des améliorations générales du gameplay, bien que Nintendo reste vague sur la nature exacte de ces changements.

L’arrivée du GameShare : jouer ensemble devient plus simple

L’une des nouveautés majeures introduites avec ces patchs est la prise en charge du GameShare, une fonctionnalité inédite permettant à plusieurs utilisateurs de partager une session multijoueur locale ou via GameChat sans nécessiter chacun une copie du jeu. Les titres comme Big Brain Academy: Brain vs. Brain, Captain Toad: Treasure Tracker, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, Super Mario Odyssey ou encore Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en bénéficient déjà. Cette avancée facilite le multijoueur local tout en valorisant l’écosystème Switch 2.

Mise à jour linguistique et compatibilité amiibo

Des ajustements linguistiques sont aussi de la partie. The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom supportent désormais le portugais brésilien dans les menus (les voix restant en anglais ou selon la langue choisie). Ces deux titres acceptent également les nouvelles figurines amiibo de Sidon, Tulin, Yunobo et Riju.

Liste non exhaustive des titres mis à jour

Voici quelques-uns des jeux qui ont reçu une mise à jour spécifique pour la Switch 2 :

ARMS (v5.5.1) : graphismes, framerate et HDR optimisés

(v5.5.1) : graphismes, framerate et HDR optimisés Game Builder Garage (v1.1.0) : compatibilité Joy-Con 2 et comportement ajusté

(v1.1.0) : compatibilité Joy-Con 2 et comportement ajusté Captain Toad: Treasure Tracker (v1.4.0) : graphismes améliorés, HDR et GameShare

(v1.4.0) : graphismes améliorés, HDR et GameShare Big Brain Academy: Brain vs. Brain (v1.2.0) : GameShare et mode fête multijoueur

(v1.2.0) : GameShare et mode fête multijoueur Clubhouse Games (v2.0.0) : support du coréen, GameShare pour 34 jeux

(v2.0.0) : support du coréen, GameShare pour 34 jeux Super Mario Odyssey (v1.4.0) : graphismes HDR, GameShare à deux

(v1.4.0) : graphismes HDR, GameShare à deux Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (v1.2.0) : framerate augmenté, HDR, GameShare à 4 joueurs

(v1.2.0) : framerate augmenté, HDR, GameShare à 4 joueurs The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (v1.1.0) : tri des échos, graphismes améliorés

(v1.1.0) : tri des échos, graphismes améliorés Pokémon Écarlate et Violet (v4.0.0) : graphismes et fluidité améliorés

(v4.0.0) : graphismes et fluidité améliorés Xenoblade Chronicles 3 (v2.2.1) : améliorations générales sur Switch 2

Des mises à jour encore à venir

Nintendo ne compte pas s’arrêter là. D’autres correctifs sont attendus pour peaufiner l’expérience Switch 2, comme pour Pikmin 3 Deluxe, dont la résolution des problèmes de scintillement n’est pour l’instant que partielle. Certains jeux gratuits ou démos, comme Game Builder Garage Demo ou Clubhouse Games: Guest Pass, reçoivent également des mises à jour pour rester compatibles.

Voici la liste complète :

Notes de mise à jour de Kirby’s Dream Buffet version 1.0.0a

Général

Plusieurs ajustements ont été effectués afin d’améliorer le gameplay sur Nintendo Switch 2.

Remarque : Le numéro de version affiché en bas à droite de l’écran titre du logiciel reste Ver. 1.0.0. Le numéro de version affiché dans le menu du logiciel sur l’écran d’accueil affichera 1.0.0a si la mise à jour est appliquée.

Notes de mise à jour de Kirby Star Allies version 4.0.0a

Les mises à jour suivantes ont été effectuées lors de l’utilisation du jeu sur Nintendo Switch 2 :

Général

Plusieurs ajustements ont été effectués afin d’améliorer le gameplay sur Nintendo Switch 2.

Remarque : Le numéro de version affiché en bas à droite de l’écran titre du logiciel reste Ver. 4.0.0. Le numéro de version affiché dans le menu du logiciel sur l’écran d’accueil affichera 4.0.0a si la mise à jour est appliquée.

Notes de mise à jour de Pikmin 3 Deluxe version 1.1.2

Général

Un problème a été partiellement atténué lorsqu’on joue sur Nintendo Switch 2, où l’écran entier clignote pendant certaines scènes du jeu, comme au début et à la fin d’une journée.

Une mise à jour sera publiée prochainement pour corriger complètement ce problème.

Remarque : Une mise à jour corrigeant le problème ci-dessus n’a pas été distribuée pour « Pikmin 3 Deluxe Demo ver. ». Cependant, nous prévoyons d’effectuer la même correction que celle de la version complète dans une future mise à jour.

Notes de mise à jour de Super Mario 3D All-Stars version 1.1.2

Les mises à jour suivantes ont été effectuées lors de l’utilisation du jeu sur Nintendo Switch 2 :

Général

Plusieurs ajustements ont été effectués afin d’améliorer le gameplay sur Nintendo Switch 2.

Remarque : La mise à jour du logiciel est requise pour jouer sur Nintendo Switch 2.

Notes de mise à jour de Super Mario Bros. Wonder version 1.0.2

Les mises à jour suivantes ont été effectuées lors de l’utilisation du jeu sur Nintendo Switch 2 :

Général

Plusieurs ajustements ont été effectués afin d’améliorer le gameplay sur Nintendo Switch 2.

Notes de mise à jour de Xenoblade Chronicles 3 version 2.2.1

Les mises à jour suivantes ont été effectuées lors de l’utilisation du jeu sur Nintendo Switch 2 :

Général

Plusieurs ajustements ont été effectués afin d’améliorer le gameplay sur Nintendo Switch 2.