Le rogue ‘em up Absolum, déjà salué pour sa vision résolument moderniste des brawlers d’antan, s’offre aujourd’hui un nouveau personnage jouable, dévoilé par une magnifique bande-annonce de gameplay. Edité et co-développé par Dotemu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), aux côtés de Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) et Supamonks, Absolum accueillera très bientôt sa première démo jouable à l’occasion du Steam Next Fest, du 9 au 16 juin prochain. Sa sortie est prévue en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Cette nouvelle vidéo dévoile Cider, fusion énigmatique entre l’humain et la machine soigneusement reconstruite par un mystérieux marionnettiste après avoir frôlé la mort. Cider tire son style de combat virevoltant de ses années passées aux côtés de bandits et de voyous, entre coups de pied sautés, maniement de haches et utilisation de son bras mécanique extensible pour contrer les bêtes menaçantes qui pullulent dans le monde d’Absolum. Découvrez tout cet arsenal en action dans cette toute nouvelle bande-annonce :

La toute première démo jouable d’Absolum offre :

Trois personnages jouables : incarnez Cider, l’épéiste Galandra ou le nain résistant Karl, offrant chacun leur style de jeu et leurs avantages au combat

Des bonus à débloquer : boostez vos stats avec de l’XP durement gagnée et profitez de nouveaux pouvoirs, comme de la magie élémentaire, pour personnaliser votre manière de combattre en fonction de vos envies

Une exploration riche : arpentez les nombreux chemins annexes de Grandery, une côte montagneuse et escarpée où l’harmonie délicate entre les gobelins, les humains et les nains a été largement érodée par la cupidité et les trop nombreuses effusions de sang

Des quêtes qui valent le détour : explorez les tréfonds du monde généreux et fascinant d’Absolum et découvrez des quêtes annexes optionnelles qui vous permettront de mettre la main sur des informations utiles et des trésors précieux

Un combat de boss titanesque : mettez votre talent à l’épreuve contre l’Underking, un souverain fou armé d’une large pioche qui crache des flammes et capable de balancer des cailloux à la cantonade

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.

Le scénario haletant d’Absolum met en scène une lutte désespérée contre un pouvoir dictatorial débridé qui exige les plus grands sacrifices, comme tromper la Mort elle-même. Dans le monde de Talamh, un immense cataclysme causé par la magie incite le Roi Soleil Azra à mener des guerres brutales pour conquérir toutes les terres et autres sources de magie, massacrant tous les sorciers qui refusent de lui prêter allégeance. Le dernier espoir de Talamh tient désormais en une bande de rebelles revêches, aidés par un mentor mythique nommé Uchawi et par les non moins puissantes Root Sisters. Cette alliance d’infortune s’oppose de concert à l’élan despotique d’Azra à l’aide d’une magie antique et oubliée, qui offre une aide précieuse à nos valeureux guerriers dans cet ultime acte de résistance. Une puissance providentielle indispensable pour desserrer l’étau d’Azra sur le monde, mais aussi découvrir le secret derrière son ascension irrémédiable et son immense pouvoir.

Absolum offre un univers et un casting captivants, créés collaborativement grâce au talent magistral du studio d’animation Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars). Ce mélange de combats arcades au corps à corps et de magie, avec des contres, des capacités à améliorer et des personnages jouables originaux et surpuissants, est propulsé par une quête grandiose, aux enjeux élevés, sur un ensemble de décors conçus à la main. Dotemu, Guard Crush et Supamonks ont complètement repensé la profondeur et le fun typiques du gameplay beat’em up pour en offrir une relecture rafraîchissante, parfaitement accompagnée par la bande originale signée Gareth Coker (Prince of Persia: The Lost Crown, Ori and the Will of the Wisps, Halo Infinite), qui collabore notamment avec Mick Gordon (Doom Eternal), Yuka Kitamura (Elden Ring) ou encore Motoi Sakuraba (Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes), entre autres.