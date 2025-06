Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) et Unity lancent aujourd’hui Survival Kids, un jeu d’aventure en coopération disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent dès à présent faire équipe en multijoueur local ou en ligne afin d’explorer de mystérieux environnements, de surmonter des défis collaboratifs et de découvrir les secrets de paysages colorés perchés sur le dos de Whurtles, des créatures mi-baleines mi-tortues.

Survival Kids est conçu pour être une aventure partagée, avec de nombreuses façons de jouer à plusieurs grâce à l’intégration complète des fonctionnalités sociales innovantes de la Nintendo Switch 2.

Qu’il s’agisse de faire équipe en écran partagé local, de lier deux consoles supplémentaires via la fonctionnalité GameShare ou de papoter avec d’autres joueurs à travers le monde grâce à la fonctionnalité GameChat, l’expérience est meilleure à plusieurs. Quelle que soit la façon dont vous choisissez d’y jouer, Survival Kids est un jeu de survie léger où la communication et le travail d’équipe sont essentiels, avec des modes coopératifs flexibles qui permettent aux joueurs de rejoindre une partie pour une session rapide ou de rester pour une aventure plus longue.

La fonctionnalité GameShare permet aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 d’inviter jusqu’à deux joueurs supplémentaires à rejoindre leur partie par le biais d’une connexion locale sans fil, en n’utilisant qu’une seule copie de Survival Kids. Ces joueurs invités peuvent jouer sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, ce qui facilite le partage de l’aventure sans nécessiter que chaque joueur possède sa propre copie.

La fonctionnalité GameChat enrichit les sessions multijoueur en permettant aux joueurs de communiquer par le biais du microphone intégré. Les possesseurs d’une Caméra Nintendo Switch 2 peuvent même partager un flux vidéo en direct, qui apparait dans l’interface utilisateur, afin de rendre le travail d’équipe encore plus personnel et immersif.

Survival Kids mélange des obstacles environnementaux, de la physique en temps réel et des énigmes partagées afin de créer des moments d’eurêka. Les joueurs pourront ainsi lutter avec leurs amis pour réussir à porter une lourde bûche, se préparer un festin pour augmenter leur endurance ou encore passer des journées de farniente à pêcher au bord de la plage.

Plutôt que des mécaniques punitives ou des systèmes complexes, Survival Kids propose une approche intuitive et accessible du genre. Pas de jauge de faim ni de gestion d’inventaire : juste du plaisir, de la découverte et une progression constante. Que vous soyez novice ou vétéran, il est facile de se lancer et de profiter pleinement du jeu.

Que ce soit la première fois que vous vous retrouvez avec une manette en main ou votre centième expédition sur une île, Survival Kids est conçu pour rassembler les joueurs. C’est un jeu coopératif où le défi est partagé, les rires sont authentiques et chaque partie se déroule différemment, selon vos acolytes et votre façon de jouer.

Ensemble, c’est mieux !

L’artisanat, l’exploration et les outils sont conçus pour être plus efficaces lorsque les joueurs s’associent. Vous pouvez choisir d’abattre un arbre seul, mais si vous le faites avec un ami, vous pouvez l’abattre beaucoup plus facilement ! Que vous jouiez avec vos amis, votre famille, à la maison sur le canapé ou en ligne, la meilleure façon de jouer à Survival Kids et de jouer ensemble !

La survie simplifiée !

Grâce à un système d’artisanat intuitif et à l’absence de gestion d’inventaire, plus besoin de menus compliqués pour organiser des centaines d’objets. Rassemblez simplement les matériaux nécessaires à la fabrication et c’est parti ! C’est aussi simple que ça !

Une île paradisiaque

Les paysages insulaires prennent vie à travers des graphismes vibrants de style cartoon, une bande-son entraînante et des effets sonores captivants. Avec son gameplay facile à appréhender et son interface utilisateur accessible, cette expérience captivera les joueurs de tous âges !

Nouveaux horizons

Exclusif à la Nintendo Switch 2, Survival Kids exploite pleinement les fonctionnalités de communication et de partage de jeu de la console, améliorant ainsi l’expérience de jeu et le plaisir multijoueur !