C’est désormais officiel : Everybody’s Golf Hot Shots sortira le 5 septembre 2025. Bandai Namco, désormais aux commandes de la célèbre franchise de golf autrefois exclusive à PlayStation, a confirmé la date de sortie avec une toute nouvelle bande-annonce, et surtout, une orientation résolument multiplateforme.

Longtemps associée à Sony, la série Everybody’s Golf (aussi connue sous le nom de Hot Shots Golf en Amérique du Nord) prend aujourd’hui un nouveau départ sous la houlette de Bandai Namco. Un changement de maison d’édition qui s’accompagne d’un retour aux fondamentaux, mais aussi d’une volonté de moderniser l’expérience pour séduire un nouveau public.

Everybody’s Golf Hot Shots promet de faire honneur à l’héritage de la licence avec son gameplay accessible mais profond. Le système de tir à trois pressions de bouton — simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser — est bien évidemment de retour. Il permettra à tout le monde, du débutant au pro du swing virtuel, de s’amuser instantanément.

Côté contenu, les amateurs de jeu en solo auront droit à des Solo Rounds pour tenter de battre leurs propres records, ainsi qu’à un mode Challenge qui proposera des tournois contre des adversaires de plus en plus coriaces. La compétition ne s’arrête pas là : le multijoueur local et en ligne permettra à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans des parties conviviales, entre amis ou contre le monde entier.

Mais la véritable nouveauté vient du Wacky Golf Mode, une variante délirante qui ajoutera des règles absurdes, des événements imprévus et des mécaniques imprévisibles pour pimenter les parties. Entre parcours farfelus, obstacles rigolos et coups spéciaux inattendus, cette version excentrique promet de renouveler complètement l’expérience Everybody’s Golf tout en gardant son esprit bon enfant.