Sorti plus tôt cette année sur Nintendo Switch, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time continue de rencontrer un franc succès. Avec plus de 800 000 copies vendues, le titre de LEVEL-5 s’est attiré les faveurs des fans grâce à son mélange savoureux de simulation de vie, d’exploration et de quêtes pleines de charme. Mais malgré cet accueil chaleureux, certains aspects du jeu ont été critiqués, notamment la limitation de la caméra qui empêche de bien voir son environnement.

Bonne nouvelle : LEVEL-5 a entendu les retours de la communauté. Le studio a annoncé qu’une mise à jour gratuite sera déployée mi-juin 2025 pour améliorer significativement l’angle de caméra du jeu. Actuellement, les joueurs trouvent qu’il est difficile de voir ce qui les entoure, ce qui complique l’exploration et limite l’immersion. Avec ce patch, la caméra pourra désormais être ajustée pour offrir une vue bien plus large de l’environnement, permettant de mieux planifier ses déplacements et d’apprécier pleinement les décors de l’île mystérieuse.

Des images comparatives ont été partagées par le studio, mettant en évidence l’impact du nouvel angle de vue. Là où l’actuelle caméra reste très proche du personnage, la nouvelle configuration permet de visualiser une portion bien plus vaste du décor, donnant un vrai coup de frais à l’expérience de jeu.

Cette amélioration a été confirmée par le PDG de LEVEL-5 en personne sur les réseaux sociaux, soulignant à quel point l’équipe est à l’écoute des retours des joueurs. Une preuve supplémentaire de l’engagement du studio à peaufiner son jeu même après sa sortie.