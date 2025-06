Une mise à jour gratuite de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Celle-ci optimise les performances et la qualité visuelle de ces jeux pour proposer une aventure améliorée à Paldea sur la toute nouvelle console Nintendo.

Voici ce qu’elle contient :

Améliorations visuelles : optimisation de l’affichage sur consoles Nintendo Switch 2 et téléviseurs haute définition pour une meilleure qualité d’image.

optimisation de l’affichage sur consoles Nintendo Switch 2 et téléviseurs haute définition pour une meilleure qualité d’image. Mise à jour de la fréquence d’images : fréquence d’images améliorée pour des mouvements plus fluides sur Nintendo Switch 2.

fréquence d’images améliorée pour des mouvements plus fluides sur Nintendo Switch 2. Une expérience plus immersive à Paldea : qu’il s’agisse d’explorer le monde ouvert, d’affronter des Pokémon ou de remplir le Pokédex, l’effervescente région de Paldea prend vie comme jamais sur Nintendo Switch 2.

Les joueurs et joueuses qui possèdent une console Nintendo Switch 2 et les jeux Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet peuvent désormais profiter de performances et de visuels améliorés sans frais additionnels.