La Nintendo Switch 2 débarque avec son lot de nouveaux jeux, de portages issus d’autres plateformes et de versions améliorées de titres déjà sortis sur Switch. Mais au-delà des annonces officielles, une réalité étonnante émerge peu à peu : de nombreux jeux Switch tournent mieux sur Switch 2, sans même avoir reçu de mise à jour.

Nintendo avait bien évoqué que certains jeux existants bénéficieraient d’améliorations sur Switch 2, mais l’ampleur du phénomène semble largement sous-estimée. En effet, plusieurs titres – parfois anciens et jamais mis à jour depuis des années – profitent automatiquement des capacités supérieures de la nouvelle console. Les améliorations sont réelles, visibles et parfois très significatives, sans que ni Nintendo ni les développeurs tiers n’aient communiqué dessus.

Des joueurs curieux commencent à tester leurs bibliothèques sur Switch 2, et les constats sont de plus en plus nombreux. Quelques exemples notables incluent :

Super Smash Bros. Ultimate : des temps de chargement réduits

: des temps de chargement réduits Bayonetta 3 : un framerate désormais stable à 60 images par seconde

: un framerate désormais stable à Batman: Arkham Knight : tient désormais les 30 fps constants , là où la version Switch 1 chutait souvent sous les 20 fps

: tient désormais les , là où la version Switch 1 chutait souvent sous les 20 fps Hyrule Warriors: Definitive Edition : utilise un framerate débridé, bien mieux exploité par la Switch 2

: utilise un framerate débridé, bien mieux exploité par la Switch 2 The Witcher 3 : une fluidité plus stable à 30 fps, malgré quelques limitations graphiques inchangées

L’un des cas les plus marquants est Batman: Arkham Knight, connu pour ses performances catastrophiques sur Switch 1. Digital Foundry, dans sa récente analyse, constate que le jeu tourne désormais de manière bien plus fluide, atteignant enfin ses objectifs de framerate, même si des problèmes comme les erreurs d’animation ou un crash occasionnel persistent. Ces bugs restent liés au code d’origine, mais la puissance de la Switch 2 suffit déjà à corriger une bonne partie des soucis de fluidité sans patch correctif.

Aucun patch, aucun mot officiel, et pourtant les résultats sont là. Cette découverte progressive rappelle un autre avantage souvent méconnu du matériel plus performant : les jeux limités par le processeur ou le stockage bénéficient mécaniquement d’un gain de performance, même sans intervention des développeurs.

Il faudra sans doute plusieurs semaines ou mois pour dresser une liste complète de tous les jeux qui profitent de la Switch 2, mais une chose est sûre : la rétrocompatibilité s’annonce bien plus avantageuse que prévu, et ce, de façon totalement transparente pour les joueurs.