Focus Entertainment et le studio Douze Dixièmes sont heureux de proposer une démo jouable ainsi qu’un nouveau trailer de gameplay pour leur metroidvania indépendant teinté de science-fiction, MIO: Memories In Orbit.

Le nouveau trailer de gameplay de MIO: Memories In Orbit offre un aperçu des mécaniques de combat et de plateforme du jeu, et nous plonge dans l’univers poétique imaginé par le studio français. Les joueurs peuvent désormais en faire directement l’expérience grâce à une première démo jouable, disponible dès maintenant sur Steam et Microsoft Store.

Essayez dès maintenant MIO: Memories in Orbit grâce à sa démo disponible sur Steam et Microsoft Store.