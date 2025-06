L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le studio The Game Kitchen (la série Blasphemous) ont annoncé aujourd’hui la date de sortie de NINJA GAIDEN: Ragebound dans le cadre du PlayStation State of Play. Affûtez vos lames en vue de l’invasion démoniaque qui se profile : le jeu d’action plateforme 2D en défilement latéral sortira le 31 juillet sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox. Goûter à ce délicieux cocktail néorétro avec la toute première démo jouable pour NINJA GAIDEN: Ragebound, disponible lors du prochain Steam Néo Fest.

La vague d’ennemis maléfiques déclenchée par la bande-annonce qui dévoile la date de sortie de NINJA GAIDEN: Ragebound exige une précision à toute épreuve, en plus d’une capacité à esquiver hors norme. Restez statique et c’est la mort assurée. Seuls les meilleurs ninjas parviendront à survivre à cet assaut démoniaque incessant où les lames, les griffes et les apparitions spectrales s’entremêlent dans un maelstrom d’action aussi éreintant que jouissif. Les deux personnages jouables, Kenji et Kumori, sont à la baguette de cette démonstration de puissance digne des précédents épisodes de NINJA GAIDEN, par KOEI TECMO GAMES.

Cette annonce confirme le retour de compositeurs et compositrices invités tels que Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita et Kaori Nakabai, à qui l’on doit la musique des trois premiers NINJA GAIDEN sur NES. Ces artistes de talent ont contribué à la bande originale de NINJA GAIDEN: Ragebound aux côtés de Sergio de Prado, reconnu pour son travail fascinant sur la série de jeux Blasphemous.

NINJA GAIDEN: Ragebound débute immédiatement après les premiers instants du NINJA GAIDEN originel de la NES. Le voile entre le royaume des humains et celui des démons est rompu, liant irrémédiablement notre monde aux ténèbres. Lorsque Ryu Hayabusa quitte le Village Hayabusa pour venger la mort de son père, c’est le jeune ninja du clan Hayabusa Kenji Mozu qui sort de l’ombre pour défier les forces du mal.

Les destinées de Kenji et Kumori, une redoutable kunoichi du clan Black Spider — que les fans de NINJA GAIDEN connaissent bien — sont intimement liées. Le duo va devoir passer outre le conflit séculaire qui divise leurs clans respectifs pour apprivoiser des techniques interdites : ce n’est qu’en fusionnant leurs pouvoirs qu’ils pourront survivre aux affrontements tendus qui s’annoncent.

La quête de Kenji et Kumori les mènera à enchaîner les affrontements dantesques contre des adversaires titanesques incroyablement puissants. Des pouvoirs à améliorer, objets cachés, missions secrètes à débloquer et défis optionnels sont heureusement présents pour les aider dans leur tâche : NINJA GAIDEN: Ragebound est une modernisation passionnante des combats dynamiques et tendus qui ont fait la réputation de la série, en plus d’une expérience exigeante de plateforme qui requiert un maximum de précision et de sang froid.

Avec ses panoramas à couper le souffle et ses ennemis superbement animés, NINJA GAIDEN: Ragebound offre un pixel art exquis qui évoque les classiques du genre, entre sens du détail remarquable et compositions complexes des décors et des personnages. L’action furieuse de cette exploration moderniste d’un mythe du passé est par ailleurs transcendée par une bande originale au diapason, pour laquelle contribuent de nombreux compositeurs de renom. L’expérience s’annonce tout simplement inoubliable.