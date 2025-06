Deux titres particulièrement appréciés du catalogue Capcom arrivent aujourd’hui sur la toute fraichement sortie Nintendo Switch 2. Les joueurs de cette nouvelle console vont pouvoir apprécier Street Fighter™ 6 Years 1-2 Fighters Edition et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess™ dans des versions possédants diverses spécificités. Qu’il s’agisse de purifier la corruption grâce au pouvoir de la Miko ou d’affronter des combattants emblématiques, les joueurs peuvent s’attendre à de toutes nouvelles expériences dans les deux titres.

A noter que Street Fighter™ 6 Years 1-2 Fighters Edition sort également aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Cette version inclut Elena, dernier personnage de la saison 2 disponible elle aussi depuis aujourd’hui sur toutes les plateformes.

Le combat contre la corruption reprend Sur Nintendo Switch 2, partout et à tout moment dans Kunitsu-Gami : Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess revient plus vif et plus palpitant que jamais en tant que titre de lancement de la Nintendo Switch 2. Ce jeu d’action et de stratégie acclamé par la critique invite les joueurs à plonger plus profondément dans son monde mystique, désormais avec de toutes nouvelles options de commandes, la possibilité de jouer n’importe où et un nouveau défi passionnant.

Il est temps d’embarquer pour un voyage dans un autre monde où les tactiques astucieuses et la danse du sabre de style kagura s’entrechoquent dans un tourbillon de stratégie et d’action. Les joueurs incarnent Soh, l’intrépide gardien chargé de protéger la Miko Yoshiro, des implacables Ikoku, des créatures sombres et cryptiques qui corrompent les villages paisibles du mont Kafuku. Ils devront naviguer à travers les cycles jour/nuit tout en aidant à purifier les terres souillées, en ralliant les villageois secourus et en faisant des choix tactiques qui déterminent le sort de chaque bataille.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess propose de toutes nouvelles fonctionnalités sur Nintendo Switch 2 :

L’aventure partout, tout le temps : il est désormais possible d’emporter le monde de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess avec soi en toute circonstance. Avec la Nintendo Switch 2, il est possible de vivre les aventures envoutantes de Soh et Yoshiro en déplacement en mode portable, en mode Sur Table ou en mode TV. Contrôles réimaginés : commandes améliorées pour la Nintendo Switch 2 avec de multiples façons de jouer, y compris avec la souris et les commandes gyroscopiques. Un nouveau défi : un contenu supplémentaire appelé « Périple dans l’autre monde » est introduit avec cette version pour une nouvelle expérience inédite en plus du jeu de base. Il s’agira d’une mise à jour gratuite qui sera également disponible pour les plateformes existantes !



La version Nintendo Switch 2 inclut toutes les mises à jour précédemment publiées, dont la collaboration Okami™, qui propose aux joueurs divers éléments comme les costumes d’Amateratsu et Waka, une apparence spéciale pour l’arme, un Talisman Mazo Unique et de nouvelles pistes musicales !

La compétition est plus féroce que jamais sur Nintendo Switch 2 avec Street Fighter 6 !

La saga culte de jeux de baston de Capcom est plus que jamais prête à défendre son titre avec la sortie aujourd’hui de Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2 ! Il est désormais possible de continuer le combat aussi bien chez soi qu’en déplacement. Vétérans de l’arène ou nouveaux venus, tous les profils peuvent reprendre l’affrontement n’importe où, n’importe quand, et s’immerger dans la compétition.

Nouveaux modes et nouvelles fonctionnalités :

Matchs sans fil en local – le 1 vs 1 fait s’affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2.

– le 1 vs 1 fait s’affronter les joueurs dans des combats endiablés via le mode sans fil local entre deux Nintendo Switch 2. Matchs d’avatars locaux – les combattant personnalisés peuvent s’affronter dans les matchs d’avatars nouvellement ajoutés au mode sans fil local. Ils possèdent chacun l’apparence créée par le joueur et les coups spéciaux débloqués auprès des différents Maitres dans le mode World Tour.

Mode Sur Table – il est possible de partager l’excitation du combat avec ses amis à l’aide des Joy-Con™ 2 et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s’affronter n’importe où avec une seule machine.

– il est possible de partager l’excitation du combat avec ses amis à l’aide des Joy-Con™ 2 et de profiter de Street Fighter 6 en mode Sur Table. Les types de contrôle Classique, Moderne et Dynamique ont été configurés pour les Joy-Con 2, ce qui permet de s’affronter n’importe où avec une seule machine. Gyro Battle – les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l’aide des Joy-Con 2, deux joueurs peuvent s’affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1.

– les joueurs vont devoir se préparer à bouger avec les Gyro Battles. À l’aide des Joy-Con 2, deux joueurs peuvent s’affronter en utilisant des commandes de mouvement dynamiques, tout en suivant les mêmes règles que les matchs en 1 VS 1. Calorie Contest – les joueurs vont pouvoir débloquer un nouveau palier d’intensité avec le mode Calorie Contest de Street Fighter 6 ! Ce mode unique et amusant leur permet d’utiliser leurs Joy-Cons pour effectuer diverses actions, telles que des attaques et des super-arts, qui font grimper la jauge de calories. Un mode qui met à l’épreuve leur force et leur endurance !

Street Fighter 6 s’accompagne de tout nouveaux amiibo™ à collectionner des personnages de Luke, Jamie et Kimberly, ainsi que le Starter Set de cartes amiibo représentant les 22 personnages de Street Fighter 6 Année 1, avec des boosters additionnels à venir ! Ces figurines et cartes amiibo peuvent être chargées dans le jeu, débloquant ainsi du contenu exclusif en jeu et permettant aux joueurs de sauvegarder facilement les paramètres de Costumes et de commandes de leur personnage.

Une nouvelle édition pour attaquer dans les meilleures conditions

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est disponible depuis aujourd’hui sur PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PC (Steam), et la nouvelle Nintendo Switch 2. Cette édition comprend les personnages et les stages sortis au cours des années 1 et 2, soit un total de 26 personnages incluant leur Costume 1 avec leurs couleurs 3 à 10, et 20 stages.

Elena entre dans l’arène aujourd’hui pour compléter l’Année 2 de Street fighter 6

Elena, l’experte en Capoeira, va faire trembler l’ordre établi en rejoignant aujourd’hui le casting de Street Fighter 6 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam) ! Ultime combattante de l’Année 2, elle possède de puissants mouvements dont elle démontre toute l’efficacité et la grâce dans le nouveau stage Reniala Remains. Elle utilise ses longues jambes et des mouvements imprévisibles pour maîtriser ses adversaires. Elle déploie des attaques puissantes qui s’appuient principalement sur ses coups de pied et son lien avec la nature. Elena est présente, comme toujours, dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, World Tour et Battle Hub !)

Les joueurs qui possèdent Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, le Year 2 Character Pass ou le Year 2 Ultimate Pass peuvent se lancer dans le combat avec Elena dès maintenant. Elle peut aussi être achetée séparément avec des Fighter Coins. Elle est livrée avec deux Costumes. Le Costume 1 est inédit, proposant un nouveau look à la fois frais et familier qui met en valeur sa grâce et son athlétisme. Le Costume 2 est un rappel de son apparence originale dans Street Fighter™ III: New Generation et Ultra Street Fighter™ IV. Le Costume 2 peut être acquis grâce à des Fighter Coins ou en maximisant les liens avec elle dans le mode World Tour.

D’autres mises à jour accompagnent l’arrivée d’Elena :