Level-5 vient de dévoiler le trailer de lancement de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time dans sa version optimisée pour la Nintendo Switch 2. Sorti récemment sur la première Switch, ce RPG chaleureux fait désormais partie du catalogue de lancement de la nouvelle console de Nintendo, avec des performances techniques rehaussées et une expérience plus fluide que jamais.

Dans Fantasy Life i, vous incarnez un aventurier guidé par un dragon fossile vers une île mystérieuse. Là-bas, vous alternez entre passé et présent pour tenter de sauver le monde tout en reconstruisant une civilisation perdue. L’île cache de nombreux secrets, à commencer par celui d’une chute inexpliquée survenue il y a un millénaire.

Le cœur du gameplay repose sur une liberté totale : vous pouvez changer de “Vie” (ou métier) à tout moment parmi les 14 disponibles. Combattez des monstres, récoltez des ressources, cuisinez des plats ou fabriquez meubles et équipements — le choix vous appartient. Le jeu propose une boucle de progression douce et gratifiante, qui vous pousse à explorer tous les aspects de votre vie insulaire.

Cette version Nintendo Switch 2 offre des temps de chargement considérablement réduits, des graphismes plus nets et des performances fluides qui magnifient l’univers coloré de Reveria. D’autres mises à jour sont déjà prévues, notamment une caméra améliorée permettant une meilleure visibilité sur la carte et des retouches graphiques encore plus poussées.

Autre point fort : la possibilité de modeler l’île à votre guise. Aménagez les paysages, redessinez les rivières, placez vos bâtiments et décorez votre maison avec les objets que vous créez vous-même. En solo ou jusqu’à quatre en multijoueur local ou en ligne, Fantasy Life i vous propose un monde ouvert plein de charme et de liberté, taillé pour les aventuriers rêveurs.

Disponible dès maintenant au prix de 62,58 USD / 62,26 EUR sur Nintendo Switch 2, le jeu propose également un Upgrade Pack à 2,59 USD / 2,27 EUR pour les possesseurs de la version originale souhaitant profiter des améliorations sur la nouvelle console.