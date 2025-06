La Nintendo Switch 2 est sortie… Mais nous continuons malgré tout cet article pour tout ceux qui sont toujours sur la première console ! Au programme des évidences… mais aussi quelques petites surprises. Et si vous êtes sur votre faim, sachez que les excellents Moonlighter et Children of Morta sont aussi en promotion à des prix minuscules !

Penny’s Big Breakaway

14,99€ au lieu de 29,99€

Nous commençons avec l’excellent Penny’s Big Breakaway. Le jeu est sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 15 juin.

Penny’s Big Breakaway est un étonnant platformer dans lequel nous incarnons Penny, une artiste qui se déplace à l’aide de son yo-yo ! Le gameplay de ce jeu est très amusant, accessible, le level design est très bien pensé et ce n’est pas pour rien que notre testeur lui a mis la très (très) bonne note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Fabledom

13,74€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un city-builder pour votre Nintendo Switch ? Fabledom est disponible sur l’eShop à 13,74€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 16 juin !

Fabledom est un jeu de gestion pour ceux qui cherchent une expérience détente pas trop compliquée. C’est une expérience parfaite pour ceux qui veulent juste se détendre en créant une ville dans un univers féérique. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ghost Trick: Détective fantôme

14,99€ au lieu de 29,99€

Voici un remaster que beaucoup de gens aiment ! Ghost Trick: Détective fantôme est disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 29,99€. La promotion dure jusqu’au 30 juin.

Ghost Trick: Détective fantôme est sorti originellement en 2010 sur téléphone et 3DS. Cette version remasterisée est parfaite pour découvrir ce jeu à l’histoire prenante et à l’humour décapant. Notre testeur avait mis au jeu la note de 8,1 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Red Dead Redemption

29,99€ au lieu de 49,99€

Il est régulièrement en promotion mais quel plaisir ! Red Dead Redemption est actuellement sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 11 juin !

Pour ceux qui ne connaissent pas, Red Dead Redemption est un jeu d’action-aventure culte de Rockstar Games sorti originellement en 2010 (comme Ghost Trick !). Et aucune surprise, mais le portage de ce monde ouvert sur notre Nintendo Switch est excellent et réussit toujours à faire mouche. Si vous n’avez jamais joué à la licence ou si vous voulez juste replonger dans ce jeu tranquillement dans votre canapé, n’hésitez pas. Notre testeur lui avait mis la note de 8,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Jackbox Survey Scramble

5,99€ au lieu de 9,99€

Nous terminons avec un party game que votre rédacteur aime beaucoup ! The Jackbox Survey Scramble est sur l’eShop à 5,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 12 juin.

Attention, pour jouer à ce jeu, il faut une connexion internet, plusieurs téléphones portables (ou ordinateurs)… et des amis. The Jackbox Survey Scramble est une sorte de spin-off de la licence Jackbox. C’est une compilation de mini-jeux dans laquelle vous jouez… grâce à des sondages. Vous devrez par exemple deviner quelle est la meilleure destination pour un voyage selon les sondeurs… mais vous devrez aussi trouver les réponses les moins citées par les sondeurs ! Nous lui avions mis la note de 7,3 sur 10 à sa sortie… Mais depuis, le jeu a reçu des nouveaux mini-jeux qui en font un must have.

Vous pouvez lire notre test ici.