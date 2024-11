Encore un Jackbox ? Alors que le dernier jeu de la licence, Jackbox Naughty Pack, est sorti il y a un mois (septembre 2024) avec un avis très mitigé, nous voilà déjà avec un tout nouveau venu ! The Jackbox Survey Scramble est une nouvelle compilation de jeux disponible depuis le 24 octobre 2024 sur l’eShop de notre Nintendo Switch au prix de dix euros. Ce nouveau jeu arrivera-t-il à nous faire oublier le goût amer laissé par le précédent opus ?

Un nouveau Jackbox très amusant

Prévenons d’emblée : The Jackbox Survey Scramble est un jeu qui nécessite soit des personnes autour de vous munies d’un téléphone avec une connexion internet (minimum quatre joueurs, vous compris), soit que vous soyez vous-même en capacité de streamer l’écran de votre Nintendo Switch. Ceux qui ne remplissent pas ces deux conditions ne pourront pas vraiment jouer.

The Jackbox Survey Scramble est une compilation de jeux pour jouer avec ses amis. Il y a quatre mini-jeux, tous basés autour de sondages afin de s’amuser à toute heure de la journée.

Petite nouveauté pour la licence, il est dorénavant de faire un mode « tournée » afin de faire tous les mini-jeux à la suite. Cette toute petite révolution est salutaire, et fluidifie grandement l’expérience.

Expliquons les quatre mini-jeux un à un. Pour commencer, il y a le jeu « Hauts et bas ». Le concept est plutôt simple : nous avons une question, un sujet, un thème, et il faudra trouver d’abord la réponse la plus courante chez les sondés avant de deviner la plus rare.

Par exemple ; quelles sont les vacances idéales des sondés ? La plage est certes un choix de qualité, mais attention, vos points seront divisés par deux si quelqu’un d’autre a la même idée que vous. Il faudra donc à la fois avoir une bonne idée, mais pas une idée « évidente » que tout le monde a.

Et inversement, quelles sont les vacances idéales pour le plus petit nombre de sondés ? Il faudra alors trouver une réponse pertinente mais peu citée comme sa chambre ou au parc.

Nous aurons finalement une dernière question en guise de conclusion, et nous devrons trouver la réponse la plus courante entre deux propositions. Selon vous, les sondés ont plus voté pour aller à la neige ou pour des vacances « nature » ?

Le deuxième jeu s’appelle « Vitesse ». Nous aurons un sondage et nous devrons trouver le plus de réponses le plus rapidement possible. Il y a un temps limite et chaque réponse trouvée augmente celui-ci.

Le troisième jeu est « Carrés ». C’est un tic-tac-toe qui se fait en équipe et dans lequel nous devons réussir à aligner trois bonnes réponses. Il y a neuf carrés. Dans ces derniers, il y a des numéros qui représentent les réponses les plus citées ; 1 à 2 pour le premier carré, 3 à 5 pour le deuxième, 6 à 10 pour le troisième, etc.

Le jeu parfait pour une heure ou deux de temps en temps avec ses amis

Et nous aurons une question : par exemple, quel mot douteux pourrait prononcer votre médecin ? Le but est de réussir à combler chaque carré par vos réponses. Par exemple, si vous trouvez la première ou la deuxième réponse la plus courante, vous gagnerez le premier carré.

Vous avez la possibilité de verrouiller un carré en trouvant la meilleure réponse de chaque carré. Par exemple, si vous trouvez la vingt-et-unième réponse dans le carré qui va de 21 à 30, vous le verrouillerez et plus personne ne pourra vous le reprendre.

Si nous n’avons pas été clairs ou que l’explication vous semble obscure, n’hésitez pas à regarder sur notre vidéo disposée en fin de test, vous pourrez trouver deux parties de Carrés, à la dixième et à la trentième minute.

Le dernier jeu, « Rebond », est le moins évident et le moins fun. Dans celui-ci, nous avons une bille, comme dans un casse-brique, qui va tomber au sol. Ce sont nos réponses aux sondages qui vont former les briques pour empêcher sa chute.

Chaque brique touchée par la bille rapporte des points. Par exemple, si la bille tombe vers le coin gauche de l’écran, il faudra construire une brique à partir d’une réponse courante chez les sondés et inversement pour la droite. Nous pouvons utiliser des mots déjà utilisés, mais la barre rétrecira progressivement.

Ce nouveau Jackbox est une belle surprise. Après la version pour adultes qui n’avait ni charme ni originalité, nous avons cette fois-ci un opus qui viendra sans problème s’ajouter à notre bibliothèque de jeux à faire en soirée.

Les mini-jeux sont simples, le concept aussi, c’est juste du texte, mais le résultat est là. Nous nous sommes amusés, nous avons râlé devant des amis un peu meilleurs que nous, nous avons fanfaronné lors d’une victoire…

La compilation a un bon rythme, et tous les membres de la soirée se sont à chaque fois accordés pour dire qu’ils avaient passé un bon moment, a contrario du précédent opus.

Un petit prix qui le rend accessible

Les questions posées sont parfois cryptiques, certainement à cause d’une traduction « IA » (nous avons vérifié, il y a bien une équipe française à la traduction pourtant), mais étonnamment cette traduction apporte aussi un peu de piment à la partie. Elle laisse l’interprétation libre à chaque joueur et permet de douter, même sur des questions qui semblent évidentes.

Pendant les temps d’attente, les joueurs sont invités à participer aux sondages afin de remplir la base de données, ce qui fait que The Jacbox Survey Scramble est un jeu en perpétuel mouvement.

Les plus grincheux pourraient être frustrés car parfois, dans les sondages, il existe des doublons en fonction de l’orthographe. Le mot « clé » et « clef » est parfois deux fois dans la liste des objets que nous pouvons trouver dans notre poche. Cependant, ces petits détails n’altèrent en rien le fun.

De plus, comme les parties sont très courtes et que la compétition entre amis n’en est pas vraiment une, le score ainsi que le résultat final n’ont que peu d’importance.

Le prix de dix euros est d’ailleurs très intéressant car il offre un amusement sur plusieurs soirées sans trop dépenser d’argent.

Après, comme toujours avec la licence Jackbox, la compilation n’est intéressante qu’avec plusieurs amis, minimum quatre, et n’a aucun intérêt en solo. Au vu de la difficulté de streamer un écran de Nintendo Switch, peut-être est-ce mieux d’avoir la version PC pour vos soirées avec des amis en ligne.

Les graphismes et la bande-son sont assez neutres, dans la « charte graphique » de la licence, et c’est assez compliqué de juger graphiquement un jeu basé sur des sondages. La réalisation est soignée, le titre est disponible en français avec un doublage dans notre langue.

Ci-joint, une vidéo de quarante minutes réalisée par nos soins avec trois autres joueurs.