Aujourd’hui, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont dévoilé le très attendu Yakuza™ 0 Director’s Cut, la fameuse histoire d’origine adaptée pour la Nintendo Switch™ 2. Le jeu est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop au prix de 49,99 € dans une sélection de magasins.

Les joueurs et joueuses peuvent dès à présent remplir leur bibliothèque Nintendo Switch 2 avec cette version actualisée comportant de nouvelles cinématiques inédites, un nouveau mode multijoueur en ligne exclusif, Raid lumière rouge, proposant des missions coopératives à quatre joueurs, dans lesquelles vous unissez vos forces avec celles de vos amis pour neutraliser des hordes d’ennemis. Retrouvez également un doublage en anglais et en chinois, ainsi que des sous-titres en français, italien, allemand, espagnol et chinois simplifié.