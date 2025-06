Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, plusieurs jeux emblématiques du catalogue Switch première génération bénéficient de véritables cures de jouvence. Parmi eux, Fortnite, No Man’s Sky et Splatoon 3 sont au centre de vidéos comparatives révélant des différences majeures entre les versions originales et leurs équivalents sur Switch 2.

Fortnite : un tout nouveau jeu sur Switch 2

Fortnite fait partie des tout premiers jeux à profiter pleinement de la puissance de la Switch 2. La différence est immédiatement frappante dès les premières secondes de la vidéo : le jeu tourne désormais en 60 images par seconde, avec une résolution bien supérieure (2176×1224 en mode docké, 1600×900 en mode portable). Les textures sont plus détaillées, les ombres plus précises, l’eau est magnifiquement rendue, et la distance d’affichage bien plus grande permet d’anticiper les affrontements avec plus de clarté.

Les améliorations ne s’arrêtent pas à l’image. Le jeu intègre désormais un véritable système de replay, le support de la capture vidéo, du GameChat à quatre joueurs, et un rendu de type “desktop” en mode téléviseur avec un moteur graphique bien plus complet que sur Switch 1. Autre innovation notable : le support des contrôles souris avec les Joy-Con 2, disponible dès le 7 juin avec la mise à jour 36.00. En utilisant un Joy-Con comme une souris, les joueurs pourront viser et interagir avec l’interface d’une toute nouvelle manière, offrant un confort supplémentaire aux plus exigeants.

Cerise sur le gâteau : tous les joueurs qui se connecteront à Fortnite sur Switch 2 avant le 31 mars 2026 recevront gratuitement l’émote Wishing Star, exclusive à cette version.

No Man’s Sky : un autre univers sur Switch 2

Autre comparaison spectaculaire : No Man’s Sky. Déjà impressionnant sur Switch 1 malgré des limitations techniques visibles, le jeu bénéficie maintenant d’une édition dédiée à la Switch 2, disponible gratuitement depuis le 5 juin. Cette nouvelle version inclut le multijoueur, une interface plus nette, des textures 4K, une meilleure fluidité, ainsi que le support de l’écran tactile et des gyroscopes.

Les environnements planétaires gagnent en richesse visuelle et en densité, tandis que les temps de chargement sont nettement réduits. Le tout s’intègre à la nouvelle mise à jour “Beacon”, qui vient enrichir l’expérience avec du contenu supplémentaire. Le jeu, autrefois perçu comme un défi technique sur Switch 1, devient bien plus immersif et stable sur Switch 2.

Splatoon 3 (sans patch) : le contraste saisissant

Enfin, Splatoon 3 complète cette série de comparaisons avec une vidéo de notre correcteur/testeur Firechat, bien qu’il ne dispose pas encore d’un patch Switch 2. Le jeu fonctionne en rétrocompatibilité, et même sans amélioration spécifique, la Switch 2 apporte déjà des temps de chargement plus rapides.