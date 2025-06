Aujourd’hui, SEGA® a présenté une toute nouvelle bande-annonce pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, donnant aux fans un aperçu approfondi des mécaniques de combat améliorées du jeu, en plus du système d’équipement et du mode Voie de l’entraînement. Le jeu sortira le 5 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam®.

Nouveaux détails dévoilés sur le jeu

Une variété de nouveaux systèmes et de nouvelles fonctionnalités font leur apparition dans The Hinokami Chronicles 2, dont :

Doubles ultimes

Les joueurs pourront utiliser certains personnages en tandem pour déchaîner des Doubles ultimes dévastateurs contre leurs adversaires. Utilisez la puissance de vos liens à votre avantage !

Système d’équipement

Personnalisez votre équipement pour prendre l’avantage au combat ! En mode histoire ou VS, les joueurs pourront équiper jusqu’à 3 objets sur leur personnage afin d’obtenir divers bonus comme une augmentation de la résistance au poison ou une lente régénération de vie. Il y a de nombreux objets à débloquer tout au long du jeu, alors choisissez bien !

Voie de l’entraînement

Mesurez-vous aux Hashira ! Après avoir choisi quelle voie emprunter et quel Hashira défier, les joueurs progresseront au fil d’une série de tournois à élimination, aux conditions de victoire sans cesse renouvelées pour garantir des affrontements toujours plus intenses et captivants.

La voie du pourfendeur

Vous avez besoin d’un petit rappel ? Ce mode vous permet de parcourir l’histoire de The Hinokami Chronicles 1 en participant aux combats clés, depuis le Unwavering Resolve Arc jusqu’au Mugen Train Arc.

Maîtrise

En utilisant différents personnages en mode Histoire ou VS, les joueurs pourront faire progresser le niveau de « maîtrise » de ces personnages. Chaque gain de niveau débloque des récompenses comme des autocollants ou des images d’arrière-plan pour leur ID de pourfendeur (profil en ligne de l’utilisateur).

Éditions du jeu disponibles à l’achat

Édition Deluxe numérique – 69,99 € MSRP

Précommandez l’édition Deluxe numérique pour obtenir :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

4 clés de déblocage de personnages : Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi et Himejima Gyômei

Une voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures : Akaza, Daki, Gyûtarô, Zohakuten, Gyokko

3 tenues de combat : le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen

le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen Bonus de précommande : accès anticipé* : jouez au jeu dès le 31 juillet 2025, et 2 clés de déblocage de personnages** : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri

*L’édition Deluxe numérique doit être précommandée avant le 5 août 2025. Non disponible sur Nintendo Switch.

**Seulement disponible jusqu’au lancement du jeu le 5 août 2025. Également disponible avec l’Édition Standard numérique et la version de lancement, limitée dans le temps, de l’Édition physique.

Une Édition Standard numérique et une Édition physique (toutes deux vendues au prix public conseillé de 59,99 €) sont par ailleurs disponibles à l’achat.