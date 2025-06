Le studio orb-sessionnel Kenny Sun et les champions de bowling du quartier Devolver Digital dévoilent BALL x PIT, un survival roguelite qui casse des briques et fusionne des balles sur fond de construction de ville. Vous êtes un peu circonspect ? Une démo jouable sur Steam et un documentaire plein d’émotions, BALL x PIT: The Kenny Sun Story, vous permettent d’y voir plus clair.

Ballbylon est tombée. Un événement météorique totalement inattendu a anéanti la grande cité, dont il ne reste plus qu’un gouffre sinistre et béant. Les chasseurs de trésors affluent de toutes parts vers ce tombeau à ciel ouvert pour y trouver fortune, sondant ses profondeurs à la recherche des richesses éparses qui faisaient la renommée de cette contrée prospère.

La fosse accueille désormais des hordes de créatures barbares, fermement décidées à écourter votre quête. A l’aide d’un arsenal grandissant de projectiles ronds et magiques, frayez-vous un chemin à travers de nombreux obstacles de plus en plus retors pour mettre la main sur les récompenses ultimes qui vous permettront de reconstruire New Ballbylon.

Chaque boule lancée vous permet de gagner de l’expérience pour développer des combinaisons surpuissantes, recruter d’autres héros et débloquer de nouvelles compétences afin d’envoyer ad patres l’indicible engeance qui vous barre la route.

Fuuuuusion !

Le système de fusion encourage l’expérimentation explosive avec plus de 60 balles randomisées à équiper et combiner pendant votre périple. Découvrez des synergies incroyables et inattendues parmi les centaines de possibilités qui s’ouvrent à vous au fil de votre run.

Construisez New Ballbylon

Bâtissez une nouvelle ville pimpante avec plus de 70 bâtiments uniques qui vous offrent des bonus de gameplay, débloquent de nouveaux personnages et bien plus encore ! A mesure que votre communauté grandit, il devient possible d’automatiser certaines tâches pour mettre la main sur un flot régulier de ressources, alors même que vous retournez inlassablement combattre dans la fosse.

Des royaumes à découvrir

Affrontez des hordes d’ennemis variés dans les déserts arides, cavernes gelées et forêts sauvages nichés au cœur de la fosse. Chaque région offre son propre lot de dangers, en plus des légions d’ennemis redoutables et des boss immenses qui jalonnent immanquablement votre épopée.

Des chasseurs à recruter

Explorez la fosse pour rencontrer d’autres chasseurs de trésors, dont les compétences pourraient s’avérer utiles. Chaque personnage possède des mécaniques uniques et améliorables qui changent totalement votre façon de jouer : l’expérimentation et l’adaptation sont cruciales pour réussir à New Ballbylon !