Presque douze ans après la sortie du premier Fantasy Life sur Nintendo 3DS, Level-5 nous livre enfin une suite avec Fantasy Life i : La Voleuse de Temps. Un jeu ambitieux mêlant simulation de vie, RPG, artisanat et aventure dans un univers coloré et doux, comme sait si bien le faire le studio. Alors que les fans attendaient depuis longtemps un successeur à un premier opus réussi, cette nouvelle mouture, dont la sortie a été repoussée, débarque sur Nintendo Switch le 21 mai 2025 et quelques jours après sur Nintendo Switch 2, avec des mécaniques retravaillées, un nouveau monde à explorer et un système temporel qui promet de renouveler l’expérience et l’exploration. Le jeu sera-t-il la fantaisie qu’on attendait tous ?

Pour celles et ceux qui seraient intéressés uniquement par la version Nintendo Switch, première du nom, un excellent test du jeu rédigé par Cooky est déjà disponible ici.

Jurassic Park

Fantasy Life i vous place dans la peau d’un explorateur qui, avec son mentor, part à la recherche d’une terre inexplorée, guidé par un fossile de dragon empreint de magie. Mais le voyage ne se passe pas comme prévu, puisqu’un autre dragon apparaît dans le ciel et vient immédiatement vous agresser. Votre fossile reprend soudainement vie, et, à la suite de la bataille qui se déroule sous vos yeux, votre dragon d’os vous sauve d’une chute mortelle en ouvrant un portail magique.

Après cette petite cinématique d’introduction, votre personnage découvre l’île de Mystéria pour y entamer une nouvelle vie. Très vite, vous mettez la main sur un mystérieux artefact temporel qui vous permet de voyager dans le passé. Ce mécanisme n’est pas juste un gimmick narratif : il est au cœur du scénario, qui tourne autour de la reconstruction d’une île autrefois prospère et de l’enquête sur les forces obscures qui la menacent, dans le présent comme dans le passé.

Les personnages sont variés, bien que parfois caricaturaux, et l’humour est omniprésent dans le jeu, à la fois dans le design de certains protagonistes que dans les dialogues. Si l’écriture reste simple, voire enfantine, elle fonctionne dans le cadre cozy du jeu et mise davantage sur le ton bon enfant que sur la profondeur.

Mais là où l’histoire devient réellement captivante, c’est dans la boucle temporelle. On modifie le passé pour observer les conséquences dans le présent — un concept sous-exploité, mais qui ajoute une couche narrative intéressante à l’ensemble. L’aspect “quête principale” se laisse suivre avec plaisir, bien qu’il ne soit pas le moteur principal de l’expérience.

Le travail c’est la santé

Le cœur du gameplay repose sur un système de “Vies”, des métiers que l’on peut changer à tout moment, chacun proposant une expérience de jeu unique. Il y en a 14, répartis en trois grandes familles :

Combat : Paladin, Mercenaire, Mage, Chasseur

: Paladin, Mercenaire, Mage, Chasseur Ré colte : Mineur, Bûcheron, Pêcheur, Agriculteur

: Mineur, Bûcheron, Pêcheur, Agriculteur Artisanat : Cuisinier, Forgeron, Menuisier, Alchimiste, Tailleur, Artiste

Chaque carrière dispose de ses propres quêtes, arbres de talents, mécaniques et interactions avec le monde. Par exemple, un mineur extrait des minerais dans des zones spécifiques, tandis qu’un forgeron les transformera en armes ou en équipements. Cette interdépendance incite le joueur à alterner régulièrement ses métiers pour progresser dans tous les domaines.

Le gameplay encourage grandement l’exploration, et vous ressentirez très rapidement un sentiment de liberté et de plaisir, malgré la répétitivité de certaines actions : on récolte, on fabrique, on vend, on s’équipe. Le jeu n’est jamais écrasant ou oppressant en termes d’activités à mener. Au contraire, un aspect feel good, très proche de l’esprit d’un Animal Crossing, se fait ressentir. On peut aussi bien se lancer dans une petite partie de 10 ou 15 minutes que dans une longue session d’une journée complète. Dans les deux cas, vous ferez progresser vos quêtes, vos métiers ou vos récoltes.

Le système de progression repose à la fois sur l’évolution de rang des métiers et sur l’avancement dans la quête principale. Vous gagnez de l’expérience pour chaque métier en le pratiquant, en accomplissant des objectifs ou des quêtes secondaires. Le tout se fait sans pression, dans une détente absolue. Vous avez toujours envie d’aller un peu plus loin sur cette immense carte, et l’exploration est régulièrement récompensée par des ressources, des coffres ou encore des “Feuils” (sorte de petits Korogus à retrouver).

Les combats, bien que simples, gagnent en intérêt à mesure que l’on débloque des compétences actives. Tout se déroule en temps réel, avec des commandes accessibles : attaque de base, attaque chargée, attaque lourde, esquive. Chaque métier de combat propose quelques variations : le paladin utilise un bouclier, le mage doit alterner entre les éléments pour optimiser ses dégâts. Certains ennemis plus coriaces nécessitent une bonne gestion de l’équipement et une attention particulière aux esquives, notamment dans les Grottes aux Trésors, des donjons générés aléatoirement et riches en butin.

Le seul point faible à signaler concerne la caméra, trop proche de manière générale de votre personnage, et qui se place parfois de façon inappropriée (un peu trop au-dessus du personnage), mais cela se corrige facilement par un simple déplacement. Les développeurs ont d’ailleurs annoncé un correctif suite aux nombreux retours des joueurs pour améliorer cela, dans un patch qui interviendra dans le mois de juin 2025.

Au fil de votre progression, vous réaliserez que Mystéria n’est pas un simple décor : vous êtes responsable de sa reconstruction. Vous pouvez y placer des bâtiments, terraformer le terrain, créer des routes et personnaliser l’île. Ces aménagements ne sont pas que cosmétiques : ils influencent la production de ressources, l’accès à certains PNJ ou déclenchent des événements narratifs. Les développeurs se sont visiblement inspirés du Remod’île d’Animal Crossing, en le rendant ici, plus fluide, plus rapide et plus utile.

Un mode coopératif, en local comme en ligne, est disponible jusqu’à 4 joueurs. En local, une seconde manette peut même contrôler Merlebleu, votre petit compagnon ailé, pour vous aider en combat, attaquer vos ennemis et même vous soigner.

Une patte Level-5

Fantasy Life i adopte un style visuel destiné à un public jeune et familial. Comme évoqué plus haut, les personnages et les environnements sont colorés, aux formes douces, avec un aspect chibi tantôt adorable, tantôt loufoque. L’interface est claire, lisible, sans surcharge. Le menu du personnage est entièrement personnalisable, un raccourci pour la sauvegarde est présent et très pratique.

Là où le jeu montrait des limites techniques sur Nintendo Switch : textures parfois baveuses, flou visuel par endroits, effets de lumière sommaires, modélisation datée et un framerate globalement stable, mais avec quelques creux lors de scènes chargées ou en multijoueur ; la version Nintendo Switch 2 vient polir un peu plus le joyau, en proposant des graphismes un peu plus fins et nets de manière globale et améliorer le framerate, ainsi que les temps de chargement.

Le contenu est impressionnant, et c’est bien ici que Fantasy Life i brille véritablement : 14 carrières à faire évoluer, des dizaines de recettes, objets et armes à créer, une île à remodeler, des centaines de quêtes secondaires et même du contenu post-lancement prévu. Le jeu peut facilement offrir entre 60 et 100 heures de jeu de base, et bien plus pour les complétionnistes. La structure même du jeu pousse à prendre son temps, à savourer chaque activité.

La bande-son est de qualité, avec des musiques entêtantes et bien intégrées à l’ambiance du jeu. Certaines compositions sont volontairement décalées, ajoutant une touche d’humour et de légèreté à l’exploration. Chaque zone est accompagnée d’une ambiance sonore propre, contribuant à l’immersion.

Le titre n’est disponible en France, sur Nintendo Switch, qu’en dématérialisé. Il en est de même pour la version Nintendo Switch 2. Il est intéressant de noter que les possesseurs d’une Switch ayant déjà acheté le jeu, pourront se procurer une mise à niveau du jeu Switch vers la version Switch 2 (si vous possédez la nouvelle console), pour 2,27€. Un upgrade qui vaut donc le coup et ramène au prix indiqué du titre sur Nintendo Switch 2.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps est disponible depuis le 5 juin 2025 sur l’eShop au prix de 62,26 euros, en français.