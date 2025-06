Avis aux amateurs de dungeon-crawlers et de RPG à l’ambiance scolaire envoûtante : Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy ouvrira ses précommandes pour l’édition limitée dès le 12 juin 2025 sur le site officiel d’Idea Factory International. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5, avec une sortie prévue plus tard cette année.

Une Édition Limitée riche en contenu

Vendue au prix de 84,99 £ / 92,99 €, l’édition limitée de Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy comprend :

Le jeu en version physique

Un artbook officiel de 64 pages

de 64 pages La bande originale avec 27 pistes

avec 27 pistes Une mini shikishi board (illustration exclusive)

(illustration exclusive) Une jaquette réversible

Une carte à collectionner exclusive

En bonus, les commandes passées sur la boutique officielle d’IFI incluront une mini cuillère curry à l’effigie de Fia et Carbuncle. Une attention adorable pour tous les apprentis mages amateurs de cuisine magique !

Un RPG scolaire à la japonaise, entre magie et exploration

Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy renoue avec l’ADN de la série Mado Monogatari, lancée à l’origine dans les années 80/90 sur MSX et PC-98 par Compile. Connue pour avoir donné naissance à la saga Puyo Puyo, cette franchise propose ici un nouvel épisode inédit, axé sur la vie scolaire et l’exploration de donjons aléatoires.

Dans ce nouveau chapitre, on suit Fia, une jeune fille déterminée à devenir une Grande Mage en intégrant l’Académie de Magie Ancienne. Entre examens magiques, camaraderie et phénomènes étranges, Fia devra prouver sa valeur en explorant des donjons remplis de créatures comme les célèbres Puyo ou les terrifiants Skeleton T.

Un système de jeu complet et riche

Le jeu mélange exploration de donjons générés aléatoirement, combats tactiques en temps réel avec pause active, et une progression via le Grimoire, un arbre de compétences magique permettant de débloquer de nouveaux “Magic Artes”. Fia pourra également synthétiser de l’équipement, préparer des plats de curry pour se renforcer, participer à des mini-jeux ou même jardiner dans l’enceinte de l’école.

Un nouveau trailer du système de jeu est disponible dès maintenant, présentant les mécaniques principales et la direction artistique colorée qui ravira les fans de JRPG à l’ancienne comme les nouveaux venus.