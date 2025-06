L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et le studio Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Panzer Paladin) dévoilent aujourd’hui deux nouveaux Super Héros jouables pour MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up inspiré de l’arcade qui réunit un incroyable panel de personnages issus des différents âges d’or de MARVEL. Le duo a fait une apparition remarquée lors du Summer Game Fest avec une toute nouvelle bande-annonce, écrasant les ennemis qui menacent le cosmos avant la sortie de MARVEL Cosmic Invasion en 2025 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5 et Xbox.

Révélés et mis en valeur par de sublimes illustrations réalisées à la main dans le plus pur style MARVEL des années 90, She-Hulk et Rocket Racoon amènent de nouvelles attaques et des pouvoirs ultrapuissants dans leurs bagages. She-Hulk règle les litiges en attrapant et balançant ses ennemis grâce à sa force Gamma tandis que Rocket Racoon, membre émérite des Gardiens de la Galaxie, dispose d’un arsenal conséquent d’armes à feu. Sa passion compulsive pour le lancer de grenades en fait l’un des combattants les plus chaotiques de MARVEL Cosmic Invasion.

Cette nouvelle bande-annonce illustre tout le pouvoir de nuisance du duo, qui fait ici face à des hordes d’ennemis impitoyables dont les tristement célèbres Sentinelles, ennemis éternels des X-Men, mais aussi à Thanos ou encore Sauron, l’hybride humain-ptéranodon et son style aérien.

Dans MARVEL Cosmic Invasion, le super vilain immortel Annihilus lance une attaque sans précédent dans toute la galaxie, menaçant toute forme de vie connue. Pour affronter cette redoutable Vague d’Annihilation, les plus grands super-héros de notre planète doivent unir leurs forces avec leurs homologues venus de toute la galaxie pour une aventure stellaire à couper le souffle. Combattez dans les rues de New York et jusqu’aux confins de la Zone négative pour empêcher Annihilus de répandre la mort dans le cosmos, avec des combats en défilement latéral inspirés des grands classiques du genre.

Formez une équipe de deux personnages, passez de l’un à l’autre en plein combat grâce au système innovant de Cosmic Swap et tirez profit au maximum de leurs superpouvoirs et attaques spéciales. Chaque équipe est unique et dispose de synergies propres pour infliger un maximum de dégâts. Débloquez des bonus et récompenses stellaires, tout en expérimentant toutes les combinaisons possibles de personnages, pour explorer des environnements typiques de MARVEL et en annihiler tous les méchants emblématiques. L’action de MARVEL Cosmic Invasion profite d’un grand nombre d’options d’accessibilité qui permettent à toute la famille d’incarner ses super-héros ou super-vilains préférés. Le jeu réunit jusqu’à quatre personnes, en coopération locale ou en ligne, avec la possibilité de coopérer en crossplay.

She-Hulk et Rocket Raccoon rejoignent Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom et Nova dans un roster cinq étoiles inspirés par les bandes dessinées MARVEL les plus légendaires. MARVEL Cosmic Invasion propose un total de 15 personnages jouables issus de divers univers et arcs narratifs adorés des fans. Qui sera le prochain à être dévoilé ?

Après avoir élevé le niveau des beat’em up inspirés de l’arcade avec le hit acclamé aux millions d’exemplaires vendus Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Dotemu et Tribute Games modernisent le fun intemporel des jeux d’action en tag team. L’occasion est parfaite pour célébrer les différentes ères de l’univers le plus emblématique de la bande dessinée : MARVEL Cosmic Invasion offre un pixel art maîtrisé qui incarne parfaitement l’esprit des personnages légendaires de MARVEL. C’est un véritable maelstrom d’action qui vous attend, dans le plus pur style des salles d’arcade du siècle dernier.