Après une longue attente, Mina the Hollower, le tout nouveau jeu de Yacht Club Games (Shovel Knight), tient enfin sa date de sortie. Le studio a profité du Summer Game Fest pour dévoiler un tout nouveau trailer et confirmer que le titre sera disponible le 31 octobre 2025, pile pour Halloween.

Annoncé initialement en 2022 et financé avec succès sur Kickstarter, Mina the Hollower est un jeu d’action/aventure en vue top-down fortement inspiré des classiques de la Game Boy Color, mais enrichi de mécaniques modernes. On y incarne Mina, une Muloteuse de renom embarquée dans une mission périlleuse pour sauver une île maudite des griffes d’un mal ancien.

L’univers du jeu, baignant dans une esthétique gothique victorienne, vous propose de fouiller un monde vaste et ténébreux rempli de dangers, de secrets et de créatures cauchemardesques. Mina devra s’armer de son fidèle fouet Astrenuit, d’un arsenal d’armes secondaires variées et de puissants bibelots magiques pour progresser.

Le gameplay mise sur des commandes précises, un rythme effréné, et des niveaux interconnectés, dans la veine des Zelda classiques ou de Castlevania. Les joueurs pourront également personnaliser Mina selon leur style de jeu grâce à un système de progression complet.

Visuellement, le titre séduit par ses graphismes 8 bits raffinés, évoquant la Game Boy Color, et bénéficie d’un traitement moderne avec animations fluides, écran large et effets soignés. Le tout est porté par une bande originale envoûtante signée Jake Kaufman, compositeur fétiche de Yacht Club Games.

Une démo jouable temporaire a également été mise en ligne sur Steam à l’issue de la présentation, permettant aux plus curieux de se faire une première idée du projet.