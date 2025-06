Disponible sur Nintendo Switch, On Your Tail bénéficie depuis peu d’un second souffle grâce à la Nintendo Switch 2. Bien qu’il s’agisse encore de la version « normale » du jeu, donc non optimisée spécifiquement pour la nouvelle console, l’amélioration de l’expérience est immédiate et spectaculaire grâce à la puissance accrue de la Switch 2.

Les temps de chargement sont désormais trois fois plus rapides, les transitions entre les scènes – notamment dans la zone de Borgo Marina – sont presque instantanées, la fluidité est grandement améliorée avec un framerate bloqué à 30 images par seconde, stable dans la quasi-totalité du jeu, et les artefacts visuels ainsi que le pop-in ont disparu. En attendant une mise à jour native dédiée à la Switch 2, les développeurs de Memorable Games ont promis de continuer à soutenir la version actuelle avec de futurs correctifs.

Mais au-delà de ses améliorations techniques, On Your Tail brille surtout par son ambiance enchanteresse et son concept singulier. Le jeu nous plonge dans la peau de Diana, une adolescente curieuse qui part passer l’été dans le charmant village italien de Borgo Marina. Si elle espérait d’abord des vacances tranquilles, la réalité sera bien plus palpitante : un voleur sévit dans la ville, et il faudra jouer les détectives pour lever le voile sur ce mystère.

Avec ses graphismes colorés et sa direction artistique chaleureuse, On Your Tail propose une expérience narrative en 3D à la troisième personne. On y explore les rues du village, on y interroge ses habitants hauts en couleur, et on y collecte des indices pour résoudre une série d’énigmes liées aux habitants et à leurs secrets bien gardés. L’enquête se double d’un gameplay original basé sur un jeu de cartes de déduction, qui pousse le joueur à établir des connexions logiques pour tirer ses propres conclusions.

Mais tout ne tourne pas autour de l’enquête. Le jeu offre aussi un véritable espace de détente, fidèle à l’esprit des life sims. Vous pouvez cuisiner des recettes locales, pêcher pour arrondir vos fins de mois, faire un tour à la plage ou flâner dans la salle d’arcade du coin. Chaque activité renforce l’immersion dans ce village méditerranéen vivant, façonné avec passion par un studio basé en Italie.

