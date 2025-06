Les fans de shoot’em up peuvent se réjouir : R-Type Delta, l’un des titres les plus emblématiques du genre, fera son retour en 2025 dans une version remasterisée intitulée R-Type Delta: HD Boosted. Annoncé conjointement par les éditeurs City Connection et Clear River Games, ce remaster haute définition est prévu sur Nintendo Switch, mais également sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.

Sorti à l’origine sur PlayStation en 1998 au Japon (et en 1999 en Europe et aux États-Unis), R-Type Delta marquait un tournant majeur pour la série de chez Irem en introduisant pour la première fois une réalisation en 3D polygonale tout en conservant le gameplay horizontal classique qui a fait le succès de la saga. Vingt-cinq ans plus tard, cette version HD Boosted s’annonce comme une réinterprétation visuelle fidèle mais modernisée, à destination d’un public aussi bien nostalgique que néophyte.

Le jeu vous plonge une nouvelle fois au cœur de la guerre entre l’humanité et l’infâme empire Bydo, bien décidé à prendre sa revanche sur la Terre. Mais cette fois, les forces humaines disposent de nouveaux vaisseaux redoutables prêts à en découdre : le R-9A Delta, le prototype R-X Albatross, le puissant R-13 Cerberus, ou encore l’incontournable Pow Armor.

En attendant des détails plus concrets sur les améliorations apportées à cette version HD Boosted — que ce soit en matière de gameplay, de bande-son réorchestrée ou de contenu additionnel —, un premier teaser a déjà été publié, laissant entrevoir un retour à la hauteur de la légende.