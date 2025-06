Présenté lors du Wholesome Direct, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar revient sur le devant de la scène avec une bande-annonce inédite qui plonge les joueurs dans l’ambiance paisible de Zephyr Town. Prévu pour le 27 août sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, ce nouvel opus de la célèbre série de simulation de vie et d’agriculture promet une aventure cosy où chaque jour est une célébration de la simplicité et de la douceur de vivre.

Guidés par le maire Félix, les joueurs découvrent Zephyr Town, un village charmant autrefois connu dans le monde entier pour son immense bazar. Mais le temps a passé, et les étals sont désormais clairsemés. À vous de redonner vie à ce marché emblématique en cultivant des terres fertiles, en élevant des animaux adorables, en cuisinant des produits rares, et en tenant votre propre stand au bazar hebdomadaire. Grâce à l’aide des esprits locaux et à une ambiance bienveillante, chaque journée devient une nouvelle opportunité d’embellir le village et de tisser des liens durables.

Les activités quotidiennes ne manquent pas : pêche au bord de la rivière, conversations avec les habitants, promenades dans les champs fleuris ou participation animée aux jours de marché. La gestion de la ferme et du bazar s’entremêle avec la vie sociale, permettant aux joueurs de bâtir une famille, d’améliorer leurs terres et de voir Zephyr Town prospérer à nouveau.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar s’inspire directement d’un épisode culte de la saga sorti sur consoles portables, mais le rehausse avec des nouveautés majeures. L’univers est désormais plus vaste, les graphismes sont modernisés, les personnages doublés dans les scènes importantes, et l’histoire s’étoffe pour proposer une expérience enrichie. Les conditions climatiques uniques de Zephyr Town, comme les vents dynamiques, ajoutent une touche d’originalité aux déplacements et aux tâches agricoles, rendant chaque action plus fluide et intuitive.

Pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus, plusieurs éditions seront disponibles. La version physique standard coûtera 49,99 € sur Nintendo Switch et PC, et 59,99 € sur Nintendo Switch 2. Une édition limitée comprendra une peluche de mouton Suffolk, un poster, un artbook de plus de 115 pages et un CD de la bande-son, pour 69,99 € sur Switch et 79,99 € sur Switch 2.

En version numérique, les options sont tout aussi variées : l’édition standard (incluant le DLC “Cow Set”) sera à 49,99 € sur Switch et PC, et 59,99 € sur Switch 2. L’édition Deluxe numérique comprendra en plus le DLC “Trunk of Transformation” pour 59,98 €, tandis que la Super Digital Deluxe Edition intégrera le jeu, les deux DLC, la bande-son numérique et l’artbook numérique pour 69,99 €.

Les contenus additionnels seront aussi disponibles séparément dès la sortie. Le “Trunk of Transformation” sera proposé à 9,99 €, et un pack spécial sur Switch 2, incluant ce DLC, la bande-son et l’artbook numérique, sera disponible pour 19,99 €.