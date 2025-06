Le monde d’Azuma ouvre enfin ses portes. Rune Factory: Guardians of Azuma est disponible depuis le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch, PC via Steam, et s’impose surtout comme l’un des tout premiers jeux de lancement pour la toute nouvelle Nintendo Switch 2. Pour la première fois dans l’histoire de la série, la licence s’éloigne de ses terres classiques pour nous emmener dans un univers oriental original, inspiré du folklore japonais, avec un mélange prometteur de simulation de vie, d’agriculture et de combats d’action.

Ce nouvel épisode signé Marvelous nous plonge dans un monde ravagé par l’effondrement céleste et la disparition de l’énergie runique. Le joueur y incarne un « Earth Dancer », un héros capable d’utiliser le pouvoir de la danse et des reliques sacrées pour restaurer les terres flétries d’Azuma. L’enjeu ne se limite plus à gérer une simple ferme : il s’agit ici de reconstruire des villages entiers, réveiller les dieux endormis, purifier la terre et rallumer la flamme de l’espoir.

Azuma est composée de quatre villages aux thématiques saisonnières distinctes. Le joueur y retrouvera un large éventail de personnages à rencontrer, à aider, et avec qui tisser des liens profonds, voire romantiques. La tradition du mariage, chère à la série, est toujours présente, mais enrichie de nouvelles options et de scénarios entièrement doublés. Mieux encore : ces personnages peuvent rejoindre le joueur en combat ou l’aider à gérer les villages restaurés.

Côté gameplay, Guardians of Azuma introduit de nouvelles armes comme l’arc et le talisman, et mise sur une approche plus dynamique du combat. L’exploration est aussi au cœur de l’aventure, avec un monde vaste à découvrir. Pour la première fois, il est possible de passer d’une vue à la troisième personne à une vue top-down, compatible avec la souris sur PC et avec les Joy-Con 2 sur Nintendo Switch 2.

L’esthétique est soigneusement pensée, fidèle à la culture japonaise, des décors jusqu’aux festivals en passant par les créatures que l’on croise sur le chemin. L’univers visuel et sonore est soigné, avec une bande-son orchestrale et un style graphique évoquant les meilleurs épisodes de la série.

Plusieurs éditions physiques sont proposées : une édition standard pour Nintendo Switch à 59,99 €, et une édition limitée à 99,99 € qui inclut notamment deux CD de bande-son, un artbook de 160 pages, un éventail inspiré d’Azuma, une peluche porte-clés de Woolby, et de nombreux DLC cosmétiques. La version physique Switch 2 est également disponible au prix de 69,99 €.

Du côté du dématérialisé, l’eShop propose trois éditions différentes : standard (59,99 €), Deluxe (69,98 €) avec quelques DLC inclus, et Super Deluxe (79,98 €) qui ajoute une bande-son et un artbook numériques. Il est également possible de passer de la version Switch à la version Switch 2 via un pack de mise à niveau pour 10 €.

Le jeu est aussi disponible sur PC via Steam dans les mêmes déclinaisons, avec un suivi complet de contenu téléchargeable. Parmi les DLC notables, on trouve des packs de costumes inspirés de Rune Factory 4, de nouveaux récits liés aux personnages secondaires, ainsi qu’un DLC gratuit en collaboration avec Sakuna: Of Rice and Ruin.