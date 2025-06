Annoncé à l’occasion du Future Game Show, Call of the Elder Gods fera bien partie du catalogue de la Nintendo Switch 2. Développé par Out of the Blue Games et édité par Kwalee, ce nouveau titre s’inscrit dans la continuité spirituelle de Call of the Sea, sorti en 2020, mais jamais porté sur la première Switch. Le studio espagnol renoue ici avec une formule qu’il maîtrise : une aventure narrative à la première personne teintée de mystères et de surnaturel, portée par une forte dimension exploratoire et des mécaniques de réflexion exigeantes.

L’histoire plonge les joueurs au cœur d’une intrigue inquiétante autour de l’Université de Miskatonic. Le professeur Harry Everhart commence à percevoir des ombres qui rôdent à la lisière de sa conscience, tandis qu’Evangeline Drayton, brillante étudiante, est hantée par d’étranges rêves liés à un artefact oublié depuis dix ans. Leurs trajectoires convergent inexorablement vers des révélations plus anciennes que l’humanité elle-même. À travers leur correspondance et leurs recherches, ils lèveront le voile sur des secrets aussi fascinants qu’effrayants.

Le gameplay repose sur une mécanique d’alternance entre les deux protagonistes, chacun étant amené à explorer des lieux distincts dans l’espace et le temps. Ce système permet de résoudre des énigmes complexes en interagissant avec différents éléments, parfois liés entre eux de manière indirecte. Le joueur peut ajuster le niveau de difficulté selon ses préférences grâce à divers paramètres : activer ou non les indices, les icônes contextuelles, ou encore les entrées de journal. Pour les joueurs les plus chevronnés, des Livres occultes disséminés dans le jeu offriront un défi supplémentaire, avec des énigmes défiant les lois connues de la réalité.

Sur le plan artistique, Call of the Elder Gods mise sur l’époustouflant. Le périple de Harry et Evangeline les mènera d’un manoir de Nouvelle-Angleterre aux bibliothèques tapissées de bois jusqu’aux terres désolées de l’outback australien, en passant par des environnements arctiques et des cités autres-dimensionnelles dignes des plus grandes œuvres de Lovecraft. Le tout est magnifié par l’Unreal Engine 5 et sublimé par une bande originale signée Eduardo De La Iglesia, compositeur déjà récompensé à plusieurs reprises et qui revient sur cet opus avec une partition atmosphérique et envoûtante.

L’écriture, fidèle à l’univers de H. P. Lovecraft, s’inspire directement de la nouvelle Dans l’abîme du temps. L’histoire, entièrement doublée en anglais, aborde des thèmes profonds comme le deuil, la famille et la folie. Elle sera portée par les voix de deux acteurs de renom : Yuri Lowenthal (Spider-Man, Arcane, Final Fantasy VII Rebirth) et Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Baldur’s Gate III), qui promettent une immersion totale dans cette aventure aux frontières du réel.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée à ce jour, mais l’arrivée de Call of the Elder Gods sur Nintendo Switch 2 est d’ores et déjà confirmée. Un jeu à surveiller de très près pour tous les amateurs de récits lovecraftiens, de puzzles exigeants et d’exploration narrative.