Plongez au cœur d’un voyage cinématique à travers les ères et les galaxies, avec un gameplay évolué, des énigmes variées, une nouvelle mécanique et une histoire encore plus riche.

Thunderful et Wishfully Studios ont aujourd’hui annoncé qu’ils prolongeaient leur collaboration, en révélant également que Planet of Lana II: Children of the Leaf, la suite très attendue de leur jeu d’aventure et d’énigmes cinématique Planet of Lana, sortira sur Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch en 2026.

Dans Planet of Lana II: Children of the Leaf, les joueurs accompagnent Lana et son fidèle compagnon Mui dans un voyage inoubliable, une nouvelle aventure durant laquelle un mystère émerge des profondeurs cachées de Novo. Durant leur exploration, leur lien indéfectible sera mis à rude épreuve par une nouvelle menace et Lana devra affronter son destin parmi les ombres envahissantes. Les joueurs novices et confirmés apprécieront l’histoire originale de ce jeu, avec ses thèmes touchants sur l’amitié, ses défis stimulants et son gameplay évolué.

« Ces dernières années, nous avons été honorés de voir combien de joueurs à travers le monde ont aimé Planet of Lana et son univers cinématique, son histoire touchante et son gameplay trépidant », a indiqué Adam Stjärnljus, directeur créatif chez Wishfully. « Notre équipe a beaucoup appris durant la création du premier jeu et nous avons toujours su que l’histoire de Lana et de Mui n’était pas terminée, c’est pourquoi nous avons créé cette nouvelle aventure pleine de séquences énigmatiques et de surprises. Nous avons hâte de voir les joueurs renouer avec notre duo dynamique pour dévoiler les mystères du monde de Novo ».

Voici quelques-unes des caractéristiques que les joueurs trouveront dans Planet of Lana II: Children of the Leaf :

Un gameplay collaboratif unique et évolué : Découvrez le lien profond et évolutif existant entre Lana et Mui. Guidez Mui avec une grande précision lors de vos explorations complexes et coopérez pour résoudre les casse-têtes.

: Découvrez le lien profond et évolutif existant entre Lana et Mui. Guidez Mui avec une grande précision lors de vos explorations complexes et coopérez pour résoudre les casse-têtes. Des énigmes diverses et intelligemment conçues : trouvez les solutions uniques aux nombreux casse-têtes à effets physiques, avec des créatures spectaculaires à hypnotiser et des robots hybrides à contrôler.

: trouvez les solutions uniques aux nombreux casse-têtes à effets physiques, avec des créatures spectaculaires à hypnotiser et des robots hybrides à contrôler. Alliez furtivité et stratégie : abordez prudemment les situations dangereuses, en utilisant les commandes furtives affinées pour venir à bout des ennemis dans une approche tactique.

: abordez prudemment les situations dangereuses, en utilisant les commandes furtives affinées pour venir à bout des ennemis dans une approche tactique. Survivez aux séquences d’action stimulantes : Lana dispose de nouvelles compétences agiles (sauts sur les murs, courses entrecoupées de glissades…) et d’une plus grande rapidité de mouvement qui testeront vos réflexes dans des séquences dynamiques palpitantes.

: Lana dispose de nouvelles compétences agiles (sauts sur les murs, courses entrecoupées de glissades…) et d’une plus grande rapidité de mouvement qui testeront vos réflexes dans des séquences dynamiques palpitantes. Une histoire riche et épique : plongez au cœur d’une saga de science-fiction encore plus longue et immersive. Affrontez les démons de Lana et révélez les plus sombres secrets de sa planète dans divers mondes époustouflants comprenant de nouveaux chapitres sous-marins.

: plongez au cœur d’une saga de science-fiction encore plus longue et immersive. Affrontez les démons de Lana et révélez les plus sombres secrets de sa planète dans divers mondes époustouflants comprenant de nouveaux chapitres sous-marins. Le retour d’un compositeur populaire : laissez-vous porter par la bande originale captivante de Takeshi Furukawa, le compositeur ayant contribué au succès du premier volet de Planet of Lana, qui transcende les émotions et les séquences cinématiques.

De plus, pour marquer le coup, Planet of Lana est disponible à -75 % sur Steam à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 juin, une offre à laquelle s’ajoutent d’autres réductions incontournables dans diverses boutiques.