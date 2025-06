Présenté lors du Wholesome Direct de ce 7 juin, Everdeep Aurora a enfin une date de sortie officielle sur Nintendo Switch : le jeu débarquera sur l’eShop le 10 juillet 2025, au prix de 19,99 USD. Développée par Nautilus Games, cette aventure 2D pleine de charme et de nostalgie avait été révélée en 2023, mais sans fenêtre de lancement jusque-là.

Dans Everdeep Aurora, le joueur incarne Shell, une jeune chatte livrée à elle-même sur une planète ravagée par des pluies de météores. Alors que les survivants se sont réfugiés sous terre, Shell, poussée par une lettre de sa mère disparue, entreprend un périple au cœur des profondeurs pour la retrouver. Armée de sa foreuse, elle devra creuser à travers des tuiles générées procéduralement pour se frayer un chemin vers des biomes souterrains riches en surprises : jardins oubliés, manoirs mystérieux et paysages insolites.

L’une des particularités du jeu est l’absence totale de combats. L’exploration, la narration et les interactions prennent le pas sur l’action brute. Shell croisera plus de 20 habitants du monde souterrain, chacun doté d’une personnalité unique et d’un thème musical propre. Gagner leur confiance en accomplissant leurs requêtes permettra d’enrichir l’univers, mais attention à Mur, un personnage aussi farfelu que potentiellement manipulateur…

Everdeep Aurora séduit aussi par son esthétique rétro assumée. Avec une palette de couleurs limitée, des graphismes pixelisés inspirés de la NES et une interface carrée, le titre évoque les grands classiques du jeu vidéo, tout en proposant des cinématiques animées fluides et des transitions de teintes élégantes pour marquer les changements d’ambiance entre biomes.

Mikel Ojea, cofondateur de Nautilus Games, confie :

« Imaginer le voyage de Shell vers les tréfonds de l’Everdeep nous a poussés à concevoir une civilisation entière, avec ses propres codes, son mode de vie et son atmosphère. Nous avons construit un monde original que nous sommes impatients de faire découvrir aux joueurs. »

Sous ses airs mélancoliques, Everdeep Aurora promet une aventure pleine d’espoir, portée par une direction artistique soignée et une narration immersive. Il sera disponible en plusieurs langues, dont le français, l’anglais, le portugais brésilien, l’espagnol, le russe, le japonais, le coréen et le chinois simplifié.

Un jeu à surveiller de près pour les amateurs d’exploration poétique et de pixel art délicat.