Après une sortie initiale en accès anticipé en 2024, Lost Eidolons: Veil of the Witch s’apprête à conquérir de nouveaux horizons, dont celui de la Nintendo Switch. Si aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, cette arrivée prochaine marque un tournant important pour le roguelite tactique développé par Ocean Drive Studio.

Un spin-off plus sombre et intense

Lost Eidolons: Veil of the Witch s’éloigne du ton plus traditionnel de son prédécesseur en proposant une aventure plus brute, plus impitoyable, dans un monde au bord du chaos. Le joueur incarne un voyageur échoué sur une île isolée, assaillie par les morts-vivants et dévorée par une guerre impie. Déboussolé, amnésique, il reçoit une offre énigmatique d’une sorcière aux intentions troubles : devenir son champion et accéder à un pouvoir inestimable… celui de vivre à nouveau.

Une formule roguelite tactique bien huilée

Le gameplay repose sur des combats tactiques au tour par tour, nerveux et punitifs, se déroulant sur une grille. Chaque affrontement demande une planification minutieuse et l’utilisation intelligente de nombreuses mécaniques : affinités élémentaires, synergies de compétences, armes spécifiques, dangers environnementaux, et bien plus. À cela s’ajoute un système d’améliorations permanentes qui renforce la progression à chaque tentative, dans la plus pure tradition du roguelite.

Une rejouabilité au cœur de l’expérience

Avec 9 personnages jouables, plus de 200 compétences uniques, 30 reliques puissantes et une multitude de rencontres aléatoires qui influencent le cours de l’aventure, chaque run promet d’être différent, imprévisible et stimulant. Le joueur devra sans cesse adapter sa stratégie, apprendre de ses échecs, et surtout… mourir, encore et encore, jusqu’à percer le mystère de l’île et de ses propres souvenirs.

Un récit fragmenté, mais captivant

Au fil des défaites et des victoires, le héros recolle les morceaux d’un passé brisé. Chaque personnage rencontré – qu’il s’agisse de bandits, de mages ou d’anciens soldats rongés par la culpabilité – possède sa propre histoire à raconter, ses propres regrets à affronter. Le scénario, porté par un ton mélancolique et mystérieux, explore les thèmes de la perte, de la rédemption et du prix à payer pour une seconde chance.

Bientôt sur Nintendo Switch

Lost Eidolons: Veil of the Witch promet une expérience tactique profonde, exigeante et émotionnellement chargée. Son arrivée sur Nintendo Switch est particulièrement attendue, tant par les amateurs du premier jeu que par les fans de tactical-RPG en quête de sensations nouvelles.