Le studio indépendant Three Bees a officiellement annoncé la date de sortie de Perfect Tides: Station to Station, la suite très attendue du jeu narratif point-and-click Perfect Tides. Le rendez-vous est fixé au 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour 2025, le titre connaît donc un léger report, mais se précise enfin.

Écrit et conçu par Meredith Gran, créatrice du webcomic culte Octopus Pie, ce nouvel épisode poursuit l’histoire de Mara, désormais âgée de 18 ans. Après avoir quitté l’île paisible de son enfance, elle débarque dans une grande ville pour débuter ses études universitaires et explorer les premières étapes de sa vie d’adulte. Un changement de décor aussi radical qu’intime, placé sous le signe de la découverte de soi.

Perfect Tides: Station to Station conserve le gameplay narratif à la troisième personne de son prédécesseur. Le joueur accompagne Mara tout au long d’une année universitaire, au fil de plus de 60 lieux uniques et détaillés. Entre les discussions entre amis, les rencontres amoureuses, les trajets en métro et les réflexions personnelles, chaque moment devient l’occasion de faire progresser l’histoire… mais aussi la plume de l’héroïne.

Car l’une des particularités du jeu réside dans l’importance accordée à l’écriture : les expériences vécues influencent directement les textes que Mara produit, sous forme d’essais personnels, parfois brillants, parfois maladroits. Le joueur devra donc gérer le temps et les relations pour aider la protagoniste à se construire et, peut-être, à devenir l’écrivaine qu’elle rêve d’être.

Meredith Gran insiste sur la dimension autobiographique et introspective de son jeu : « Comme pour Octopus Pie, je tiens à ce que Perfect Tides: Station to Station porte une véritable voix d’auteur. C’est un jeu sur le passage à l’âge adulte dans un contexte bien précis, mais aussi un jeu sur l’écriture, et il est crucial pour moi que les joueurs ressentent une identité narrative forte. »