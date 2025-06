Wētā Workshop a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, confirmant sa sortie sur Nintendo Switch pour le 29 juillet 2025. Ce titre promet une immersion chaleureuse et tranquille dans l’univers de la Comté, où vous pourrez vivre comme un vrai Hobbit au rythme d’un quotidien fait de nature, de bonne cuisine, de décoration et de convivialité.

Dans Tales of the Shire, vous incarnerez un Hobbit fraîchement installé dans le charmant village de Bywater, encore en voie d’officialisation au sein de la région de Hobbiton. Vous serez amené à contribuer à son développement, en tissant des liens avec les habitants, en aménageant votre terrier cosy et en participant aux activités locales.

La vidéo du jour met en lumière les efforts de Wētā Workshop pour offrir aux joueurs un fort degré de personnalisation. La création de personnage est poussée, tout comme l’aménagement intérieur, qui permet de décorer chaque recoin de sa maison : des murs aux meubles, jusqu’aux objets les plus mignons et détaillés. Fidèle à l’esprit de Tolkien, la philosophie du jeu est simple : faire de votre foyer un havre de confort et de bien-être. Comme le dit si bien Bilbo dans Le Hobbit : « Sa maison était parfaite, que l’on aime manger, dormir ou travailler… »

La boucle de gameplay vous propose de jardiner, pêcher dans les étangs clairs, cueillir fruits et herbes sauvages, ou encore cuisiner des plats faits maison à partager lors de moments conviviaux avec d’autres Hobbits. Le commerce avec les villageois est aussi au cœur de l’expérience, contribuant à l’évolution de Bywater jusqu’à ce qu’elle devienne un village à part entière.

*Tales of the Shire* promet ainsi une expérience douce et contemplative, loin des quêtes épiques habituelles de la Terre du Milieu. Ici, tout est une question de petits plaisirs, de nature apaisante, et de vie simple en communauté. Entre forêts verdoyantes, lacs miroitants et pâturages ensoleillés, le jeu s’annonce comme une véritable bouffée d’air frais pour l’été 2025.

La Comté vous attend, les bras ouverts, dès le 29 juillet sur Nintendo Switch.