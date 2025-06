Marvelous Europe a levé le voile sur de nouvelles informations majeures concernant Daemon X Machina: Titanic Scion, la suite très attendue de son jeu d’action sci-fi, prévu pour une sortie mondiale le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. À l’occasion de l’événement IGN Live, l’éditeur a diffusé un tout nouveau trailer centré sur l’histoire, ainsi qu’une vidéo explicative sur les systèmes de jeu et les armes à particules. Le producteur historique de la série, Kenichiro Tsukuda, s’est également exprimé dans une interview exclusive.

Le trailer narratif inédit plonge les spectateurs au cœur du conflit opposant les humains, les Outers (des individus aux capacités améliorées) et les mystérieux Immortals. On y découvre des scènes de combat stylisées mêlant duels aériens et affrontements contre d’imposants Arsenals, ainsi que de nouveaux alliés et ennemis dans cet univers futuriste dystopique. L’intrigue promet une intensité dramatique renouvelée, en écho à l’ambiance sombre du titre. Kenichiro Tsukuda a partagé les ambitions derrière l’évolution du gameplay, passant des immenses mechas à des exosquelettes plus compacts mais toujours hautement personnalisables, favorisant un rythme de jeu plus rapide et une approche stratégique diversifiée.

Dans la foulée, Marvelous Europe a ouvert les précommandes numériques dans toute l’Europe et en Australie. Trois éditions sont proposées : l’édition Standard à 69,99 €, l’édition Digital Deluxe à 89,99 € incluant le jeu complet et des contenus post-lancement supplémentaires (dont de nouvelles missions scénarisées et des options de personnalisation), et l’édition Super Digital Deluxe à 99,99 €, qui comprend en plus une bande-son numérique et un artbook numérique. Toutes les précommandes numériques incluent le « Special Equipment Set » (skin Arsenal Bahamut, combinaison Beguiling Suit, arme Victorious Gleam) et le « Purchase Bonus Item Set » (arc Variable Breadth, accessoires bonus et objets de soutien).

Parallèlement, une nouvelle vidéo de gameplay met en lumière le Combat Support System, une technologie intégrée à l’armure des Arsenals, qui exploite l’énergie Femto pour activer trois types d’armes à particules. Le Assault Shift verrouille automatiquement les ennemis et tire en continu, le Guard Shift crée un bouclier directionnel pour bloquer les attaques, et le Wing Shift permet de voler à haute vitesse. Chaque action consomme du Femto, forçant les joueurs à planifier leurs offensives avec discernement.

Daemon X Machina: Titanic Scion promet des affrontements nerveux et aériens, sur fond de scénario immersif. Grâce aux nombreuses options de personnalisation, chaque Arsenal peut être configuré selon le style de jeu de son pilote. Les combats se déroulent aussi bien au sol qu’en vol dans un monde ouvert varié où il est possible de se déplacer à pied, en armure ou à cheval selon les environnements. Le jeu offrira également un mode coopératif en ligne et des fonctionnalités multijoueur asynchrones, permettant aux joueurs de s’entraider indirectement même en jouant chacun de leur côté.

Réalisé par Kenichiro Tsukuda et avec des designs mécaniques signés Shoji Kawamori (Macross, Armored Core), Titanic Scion marque une véritable évolution pour la franchise. L’univers s’enrichit de factions ennemies inédites, d’alliés inattendus, et d’un gameplay encore plus dynamique, tout en conservant l’essence de ce qui a fait le succès du premier opus.

Les joueurs peuvent également réserver leur exemplaire physique. Une édition standard (avec le jeu complet sur disque ou cartouche) est proposée à 69,99 €. Une édition limitée exclusive à la Nintendo Switch 2 sera aussi disponible au prix de 99,99 €, contenant un CD de 15 pistes issues de la bande originale, un artbook physique, trois étiquettes de vol, trois écussons brodés, et un stande acrylique à l’effigie du jeu.