Après des années d’attente, de silence radio, de promesses floues et de multiples rumeurs, Hollow Knight: Silksong semble enfin prêt à voir le jour. L’équipe de développement australienne de Team Cherry, longtemps discrète, a réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que le titre sortirait bien avant la fin de l’année 2025. Une promesse que les fans ont appris à prendre avec prudence, mais qui semble cette fois plus solide que jamais.

L’annonce a d’abord été confirmée à l’occasion de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2, au cours de laquelle Silksong a été listé comme un des titres « first wave » de la machine. Puis, quelques jours plus tard, le jeu est réapparu, brièvement mais clairement, lors du Xbox Games Showcase, où il a été annoncé comme inclus dès son lancement dans le catalogue du Xbox Game Pass. Il était également au centre de la communication autour de la ROG Xbox Ally, le nouveau dispositif portable de Microsoft, ce qui laisse entendre que le titre pourrait jouer un rôle clé dans les offres cross-plateformes de la fin d’année.

De son côté, Matthew Griffin, responsable marketing chez Team Cherry, a confirmé que Silksong serait disponible sur plusieurs plateformes avant les fêtes de fin d’année.

Cette série de confirmations officielles et de signaux concordants suggère que la sortie est désormais imminente, même si aucune date précise n’a encore été partagée. Hollow Knight: Silksong, suite directe de l’acclamé Hollow Knight sorti en 2017, mettra cette fois en scène Hornet, un personnage déjà connu des fans du premier opus. Avec des mécaniques de jeu affinées, une carte inédite à explorer et des dizaines de nouveaux ennemis et compétences, le jeu promet d’enrichir encore un univers qui a su conquérir les amateurs de metroidvania.