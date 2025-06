C’est par un message directement signé de Shigeru Miyamoto que Nintendo a confirmé un changement important concernant le film en prises de vues réelles inspiré de The Legend of Zelda. Initialement prévu pour une sortie mondiale plus tôt, le long-métrage ne paraîtra finalement dans les salles qu’à partir du 7 mai 2027.

Ce report a été justifié par des raisons de production, bien que les détails n’aient pas été précisés. Miyamoto explique que l’équipe souhaite s’accorder davantage de temps afin de livrer une adaptation à la hauteur des attentes des fans de la saga. Il appelle à la patience et insiste sur l’importance de la qualité du produit final, plutôt que de précipiter sa sortie.

Annoncé en grande pompe en novembre 2023, ce film Zelda est co-produit par Nintendo et Arad Productions, avec Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) à la réalisation et Avi Arad à la production. Le projet ambitionne de transposer l’univers de la célèbre franchise vidéoludique dans un format cinématographique plus grand public, en s’inspirant de l’esprit de l’œuvre originale tout en la réinterprétant pour le grand écran.

Ce report, bien que décevant pour les plus impatients, est souvent perçu comme un gage de sérieux, surtout lorsque l’on connaît le perfectionnisme de Nintendo dans la gestion de ses licences emblématiques. Après le succès commercial du film Super Mario Bros., les attentes autour de Zelda sont immenses, tant du côté des fans que de l’industrie.

Il faudra donc patienter encore deux ans avant de découvrir cette adaptation très attendue, prévue pour sortir simultanément dans les salles du monde entier le 7 mai 2027.