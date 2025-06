Le studio allemand btf Games, en collaboration avec ByteRockers Games, a enfin levé le voile sur la date de sortie de Constance, leur metroidvania 2D à la direction artistique entièrement dessinée à la main. Le jeu sera lancé sur PC le 24 novembre 2025, tandis que les versions consoles — PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2 — arriveront courant 2026.

Un nouveau trailer d’annonce de date accompagne cette révélation. Il met en lumière les mécaniques centrales du jeu, à mi-chemin entre action nerveuse, plateformes précises et combat stylisé, mais aussi les thématiques plus personnelles qui traversent l’aventure. Constance propose une plongée dans l’esprit tourmenté d’une artiste en perte de repères, et dont le pinceau devient à la fois arme, outil de déplacement et miroir de son état mental.

Le cœur du gameplay repose sur la transformation en peinture, une mécanique fluide permettant de traverser les murs, de fendre les airs et d’exécuter des attaques spectaculaires. Toutefois, ces capacités ne sont pas sans conséquences : en abuser entraîne une corruption progressive de votre peinture, ce qui vous impose un subtil équilibre entre puissance et contrôle. À mesure que vous avancez, vous débloquez de nouvelles techniques de pinceau, améliorez vos croquis avec des matériaux glanés dans le monde, et renforcez votre personnage via un système de progression artistique et émotionnel.

L’univers de Constance se compose de plus de six biomes interconnectés, chacun représentant une facette différente de la psyché et de l’histoire personnelle de l’héroïne. À travers une exploration non linéaire, les joueurs rencontreront des personnages symboliques, relèveront des défis de plateforme, affronteront des boss mémorables, et découvriront secrets, quêtes annexes et collectibles. L’expérience narrative est enrichie par des flashbacks jouables centrés sur les luttes internes de Constance, entre créativité, pression professionnelle et quête de sens.

La direction artistique, soignée et expressive, donne vie à un monde intérieur aussi coloré que fragile. Chaque détail visuel participe à transmettre les émotions du personnage principal, renforçant l’immersion dans ce voyage introspectif et sensoriel.

Sebastian Drews, directeur du jeu chez btf Games, s’est dit enthousiaste à l’idée de révéler enfin la date de sortie sur PC. Il a également remercié les nombreux retours positifs venus des joueurs ayant testé la démo ou essayé le jeu en événement, tout en lançant un clin d’œil humoristique à Team Cherry : « Sauf si Hollow Knight: Silksong sort en surprise cette semaine-là. Ne faites pas ça, Team Cherry. »

Avec Constance, btf Games signe une œuvre ambitieuse et personnelle, où le pinceau devient une extension de l’âme et où chaque coup de peinture raconte un peu plus l’histoire d’une femme en quête de renaissance intérieure.