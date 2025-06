Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio de développement Omega Force ont annoncé que les précommandes numériques pour leur jeu de chasse fantastique WILD HEARTS S étaient ouvertes sur Nintendo Switch™ 2. En célébration, une nouvelle vidéo a été dévoilée, présentant le gameplay en co-op à quatre joueurs avec des commentaires des producteurs. Les joueurs peuvent avoir un aperçu des « Karakuri », une des mécaniques principales de WILD HEARTS S, avant sa sortie le 25 juillet 2025.

Dans WILD HEARTS S, les joueurs doivent masteriser une technologie ancestrale appellée « Karakuri » (automates) afin de traquer des bêtes géantes dans un monde de fantasy inspiré du Japon féodal. Le gameplay a été amélioré sur Nintendo Switch™ 2 afin de permettre aux joueurs de vivre une expérience plus intense en chassant en meute jusqu’à quatre joueurs. En mode multijoueur, aussi bien en ligne* qu’en local, les joueurs pourront fabriquer et combiner une grande variété de « Karakuri » pour les aider dans leur chasse de bêtes géantes, imprégnées de la nature.

La maitrise des « Karakuri » permettra aux joueurs de fabriquer divers items, tels que des boites ou une voile (hélicoïde). Ces éléments peuvent ensuite être combinés pour créer des « Karakuri » bien plus puissants, tels que des lames perce-bêtes, des boucliers ou des pièges. Les joueurs pourront également transformer le terrain de chasse en fabriquant des « Karakuri » spéciaux qui resteront en place, offrant une expérience unique à chaque joueur.

En plus des « Karakuri » utilisés pour la chasse, les joueurs pourront créer et utiliser une variété d’équipement, chacun possédant ses propres caractéristiques. Allant d’armes communes, telles que le « Nodachi » et l’arc, à des armes plus uniques, telles que le « Karakuri Katana » et le « Bladed Wagasa », les joueurs auront un vaste arsenal à leur disposition afin de traquer et abattre les bêtes rôdant sur les terres d’Azuma. Maniant lave en fusion, blizzard ou miasme, ces bêtes géantes imprégnées de la nature poseront de redoutables défis aux joueurs qui devront utiliser les matériaux récoltés lors de leurs chasses pour fabriquer de nouvelles armes plus puissantes s’ils veulent avoir une chance de survivre.

Les joueurs peuvent précommander les versions physique** et numérique de WILD HEARTS S sur Nintendo Switch™ 2 avant sa sortie prévue le 25 juillet 2025. Le jeu proposera des voix en japonais, anglais, français, italien, allemand et espagnol avec des textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol et polonais.

* Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) est requis pour le jeu en ligne.

** Seule la carte clé de jeu sera disponible.