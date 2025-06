Clouded Leopard Entertainment a annoncé que Ys X: Proud Nordics, la version enrichie du RPG d’action Ys X: Nordics développé par Nihon Falcom, arrivera sur Nintendo Switch 2 le 21 août 2025 en Asie. Cette édition profitera d’un doublage complet en japonais avec des sous-titres en chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen. Les joueurs sur PC via Steam pourront également y accéder, avec une offre spéciale de mise à niveau jusqu’au 31 août pour les possesseurs de la version originale.

Toujours pas d’annonce chez nous pour une sortie sur Switch 2, encore moins une annonce pour une mise à niveau depuis la version Switch 1.

Cette version améliorée propose une multitude de nouveautés : scénario étendu, régions supplémentaires à explorer, nouveaux systèmes de jeu, dont les Mana Actions revisitées, des courses de Mana Ride en contre-la-montre, ou encore le mode arène de Bergen. Elle inclut aussi l’ensemble du contenu bonus de Ys X: Nordics (hors objets consommables).

Les joueurs Switch 2 ayant opté pour l’édition physique recevront en bonus un CD exclusif intitulé Ys X: Proud Nordics Additional Music Collection. Celui-ci contient des pistes inédites composées pour les nouvelles zones et événements. Ce CD ne sera pas vendu séparément.

Pour les possesseurs de Ys X: Nordics sur Steam, l’éditeur propose une mise à niveau payante sous forme de “Ys X Special Price Pack”, disponible à prix réduit jusqu’au 31 août 2026. À noter que les données de sauvegarde ne pourront pas être transférées entre les deux versions, et que les contenus bonus inclus dans Proud Nordics ne seront pas rétrocompatibles avec l’édition précédente.

Dans cette nouvelle aventure, Adol Christin, le célèbre aventurier aux cheveux rouges, et Karja, la princesse pirate, poursuivent leur périple à travers la mer d’Obelia. Leur route les mène à l’île d’Öland, où ils découvrent des ruines antiques et font face à de nouvelles menaces. Ils y rencontrent les “frères et sœurs boucliers” Canute et Astrid, originaires du royaume de Danmorc, dont l’arrivée remet en question l’équilibre fragile entre les factions en présence.

Le gameplay repose toujours sur le système Cross Action, qui permet de basculer entre les modes Solo et Combo à tout moment. À cela s’ajoutent les nouvelles capacités Mana, dont le Mana Hold qui permet de manipuler certains objets à distance, que ce soit pour combattre ou pour progresser dans les donjons. Grâce à l’objet “Sable blanc de la brillance”, les joueurs pourront améliorer ces compétences pour augmenter leur efficacité ou en débloquer de nouvelles fonctionnalités.

Les amateurs de défis seront servis avec les courses Mana Ride, des épreuves chronométrées à travers les paysages de l’île, mais aussi avec l’Arène de Bergen, où des combats acharnés vous attendent. Une fois certaines conditions remplies, le jeu ouvrira aussi les portes de Muspelheim, un donjon optionnel à la difficulté redoutable, rempli d’ennemis puissants et de pièges, à explorer dans un temps limité.

Les batailles navales reviennent également à travers les “Vents océaniques” à débloquer, qui permettront au navire Sandras de naviguer plus rapidement. Lors de l’exploration maritime, un symbole doré pourra apparaître sur la mer : le toucher déclenchera un combat naval spécial.

Du côté des personnages, deux nouveaux venus se joignent à l’histoire. Canute Gamley, surnommé “le Sanguinaire”, est un stratège hors pair au tempérament détaché, mais à l’efficacité redoutable. Astrid Zayren, sa partenaire et sœur de bouclier, compense son absence de pouvoir magique par une grande finesse tactique et une loyauté sans faille. Leur relation avec Karja et leur implication dans les événements d’Öland alimenteront les tensions et les révélations tout au long de l’aventure.

Sorti à l’origine en 2023 (2024 chez nous) pour célébrer les 35 ans de la série, Ys X: Nordics marquait une étape majeure dans l’évolution de la franchise, en introduisant de nouvelles mécaniques de combat, de l’exploration maritime, et une dualité narrative entre Adol et Karja. Ys X: Proud Nordics+ reprend tout cela en y ajoutant une dimension supplémentaire grâce à un contenu étoffé et de nombreuses surprises à découvrir.