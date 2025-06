La Nintendo Switch 2 vient de signer un exploit historique en Espagne. Selon des données partagées par Gamereactor, pas moins de 108 000 consoles ont été vendues entre jeudi et dimanche lors de son lancement — un chiffre tout simplement sans précédent pour le marché espagnol. Ce volume surpasse de très loin toutes les précédentes sorties de consoles dans le pays, y compris celles de la PSP (54 000 unités) et de la PlayStation 5 (48 000 unités), les précédentes détentrices du record.

Un démarrage spectaculaire, au-delà des attentes

Alors que certains spécialistes du secteur tablaient sur un lancement entre 40 000 et 60 000 unités, le succès a dépassé toutes les prévisions, même les plus optimistes. Non seulement la Switch 2 double le record établi par la PSP, mais elle surclasse également sa grande sœur, la Switch de 2017 (45 000 unités au lancement), ainsi que toutes les consoles de salon ou portables commercialisées jusqu’ici en Espagne.

Voici le Top 10 des lancements de consoles en Espagne :

Nintendo Switch 2 – 108 000 PSP – 54 000 PlayStation 5 – 48 000 Nintendo Switch – 45 000 PlayStation 4 – 38 000 PlayStation 3 – 35 000 PS Vita – 22 000 Nintendo 3DS – 19 000 Wii / Xbox 360 / Xbox Series – 15 000 Wii U – 9 000

Mario Kart World : déjà le jeu de l’année en Espagne

Cette performance est en grande partie portée par le pack Switch 2 + Mario Kart World, de loin la formule la plus prisée par les joueurs espagnols. On estime que près de 90 000 consoles vendues contenaient le bundle avec code de téléchargement du jeu. À cela s’ajoutent environ 5 000 exemplaires vendus en boîte rouge, malgré leur prix plus élevé. Total : 95 000 copies écoulées en trois jours.

Avec un tel score, Mario Kart World devient directement le jeu le plus vendu de 2025 en Espagne, à l’exception d’EA Sports FC 25, qui garde la première place si l’on cumule toutes ses versions multiplateformes.

Cyberpunk 2077, Zelda et Yakuza aussi au rendez-vous

Le reste du top des ventes physiques pour la Switch 2 montre une diversification notable des goûts du public espagnol. Juste derrière Mario Kart World, on retrouve :

Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition : 5 000 exemplaires, un résultat impressionnant pour un titre mature.

: 5 000 exemplaires, un résultat impressionnant pour un titre mature. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster : près de 2 000 key cards vendues.

: près de 2 000 key cards vendues. Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition : environ 1 500 unités.

: environ 1 500 unités. Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition : environ 1 500 copies également.

: environ 1 500 copies également. Yakuza 0: Director’s Cut, proposé en espagnol : presque 1 500 copies.

Ces résultats témoignent d’une clientèle variée et exigeante, ouverte aux RPG, aux aventures épiques et aux titres narratifs plus complexes.

Les accessoires aussi en forte demande

Le lancement de la Switch 2 a également profité à ses accessoires officiels. Le très apprécié mais onéreux Nintendo Switch 2 Pro Controller s’est vendu à plus de 12 000 exemplaires, surpassant largement les 7 000 kits de protection écran + housse. Les cartes microSD Express, désormais indispensables pour exploiter au mieux les jeux nouvelle génération, ont aussi été écoulées à environ 9 000 unités, combinant les marques SanDisk et Samsung.

Un lancement historique pour Nintendo

Avec ce lancement tonitruant, la Nintendo Switch 2 entre directement dans l’histoire du marché espagnol. Elle dépasse tous les records précédents, confirme l’immense popularité de la marque Nintendo dans le pays, et prouve qu’une stratégie bien pensée (pack avec un hit populaire, compatibilité rétroactive, accessoires premium) peut générer un engouement massif — même dans un contexte de stock initialement jugé « limité ».